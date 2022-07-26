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通膨壓力炸鍋 今年全球電視出貨陷2億台保衛戰

經濟日報／ 記者劉芳妙／即時報導
根據TrendForce調查，第2季全球電視出貨量達4,517萬台，季減5%，年減6.8%。情境示意圖。圖／Ingimage
根據TrendForce調查，第2季全球電視出貨量達4,517萬台，季減5%，年減6.8%。情境示意圖。圖／Ingimage

根據TrendForce調查，第2季全球電視出貨量達4,517萬台，季減5%，年減6.8%，是自2012年以來，除了自疫情剛爆發之際生產大亂導致出貨大幅衰退，首次第二季出貨量低於4,600萬台的新低紀錄。

歐美地區經濟受到高通膨與升息的雙重打擊，加上中國受到新冠肺炎疫情發散，反覆進行封控與清零等措施，使電視三大主要銷售地區分別面臨不同層面的經濟問題，嚴重打擊整體出貨與銷售。其中以歐美為主要銷售地區的三星和LG電子第二季的電視出貨量下修幅度近三成，加上兩大品牌市占率近32%，對市場影響甚鉅。

TrendForce指出，今年全球持續壟罩在高通膨的環境下，上半年電視出貨量達9,272萬台，年減5.8%。受到通膨與俄烏衝突持續影響，消費者預算縮減導致電視銷售不如預期，造成庫存水位攀升，下半年電視出貨旺季不旺已成定局。因此，TrendForce再次下調今年電視出貨量至2.02億台，年減3.8%。雖然品牌積極創造新的促銷機會，若結果不如預期，不排除全年出貨量仍有下修至2億台以下的風險。

今年電視面板價格和航運費用皆有顯著的下跌，有助於品牌增加終端市場的促銷活動。但歐美地區壟罩在高通膨的環境下，終端買氣不佳庫存持續攀升，因此去化庫存已是品牌今年首要目標。三星和LG電子兩大電視品牌主要銷售地區為北美和歐洲，分別占其出貨量近五成，首當其衝。

三星電子今年將面臨3,800萬台出貨保衛戰，年減8%。LG電子雖然在OLED電視出貨量維持小幅成長，但受到LCD電視需求快速滑落，全年出貨量難逃衰退命運，達2,574萬台，年減11.6%，使得LG電子首次在LCD電視出貨排名滑落至第四名。

海信挾子品牌Vidda主打高性價比產品，在中國市場成功獲取年輕與小資族群的喜好，預估可帶動海信今年出貨量達2,276萬台，年增4.3%，不僅是五大品牌唯一成長的品牌，同時首次站上LCD電視出貨第二名的位子。TCL近年積極耕耘海外市場，目前外銷比重已達75%，但今年遭逢歐美地區需求不振，間接影響TCL出貨量達2,180萬台，年減3.6%。小米雖然內銷市占率逐漸被Vidda搶食，所幸今年印度市場需求回溫，支撐今年出貨持平坐收，達1,306萬台。

今年電視終端銷售疲軟，但在面板廠新產能仍持續挹注下，造成電視面板和整機供需比例擴大至35%，是近五年供過於求最為嚴峻的一年。造成LCD電視面板價格自去年下半年持續下跌，這一年的跌勢讓LCD電視價格不僅是跌破2019年的低點，同時跌破現金成本。TrendForce預估，LCD電視今年出貨量約1.95億台，年減4.1%。

電視面板 LCD 疫情

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