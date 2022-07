群創攜手子公司承諾三大減碳 創低碳轉型

因應氣候變遷與極端氣候帶來的衝擊,淨零碳排放已蔚為國際趨勢,面對低碳轉型浪潮,群創(3481)響應台灣2050淨零排放路徑,號召子公司儘速實現金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」計畫,掌握溫室氣體排放源種類與排放量,擬定減碳路徑與目標,共同攜手邁向低碳轉型、淨零排放永續目標。

群創自2010年啟動溫室氣體盤查與查證作業迄今,已有七家生產據點子公司完成查證作業。今年將啟動合併財務報表子公司執行盤查與查證作業,包含溫室氣體排放源鑑別、紀錄活動數據、定量盤查與第三方查證,預計一年內完成相關作業。藉此,群創、子公司將可逐年降低溫室氣體排放量,除有助於提升產品國際競爭力,亦可降低國際邊境徵收碳費衝擊並降低營運風險。

此外,群創今年也加入台灣淨零行動聯盟(Taiwan Alliance for Net Zero Emission, TANZE),盼與台灣各產業界力量,透過「淨零排放聯盟」倡議,共同推進溫室氣體淨零排放目標,以善盡企業社會責任。<承諾一> 2025年達成「生產類據點辦公室用電」100%使用再生能源, 2030年達成「辦公室用電」100%使用再生能源及淨零排放目標。

落實「群創永續進行式」(Sustainability on the Go:3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing))3Gos為永續發展策略,將氣候風險管理文化植入企業風險管理中,生產營運中關注碳排放議題,因應全球2050淨零碳排願景目標,成立碳風險管理委員會,擬定減碳策略、目標及行動計畫,包含導入ISO 50001能源管理、廢棄物減量、循環經濟、低碳物流運輸、再生能源發展及建置內部碳定價等。<承諾二>2025年再生能源裝置每年發電6,000萬度電力自用,2022年至2026年平均年節電率挑戰1.6%。

有鑑於日益嚴重的全球暖化問題,設立具科學根據之減碳目標,為邁向低碳轉型的重要一步,群創接軌國際淨零碳排趨勢,申請加入科學基礎減量目標倡議(Science Based Targets Initiative,SBTi),今年依據SBTi方法發展企業減碳路徑,以絕對減量「控制升溫在遠低於2°C以內」(Well below 2°C, WB2C )情境,設定減碳目標。<承諾三>2026年範疇一(Scope1)及範疇二(Scope2)溫室氣體排放量較2020年減少15%為目標,落實從低碳邁向零碳的轉型,以實際行動回應2050全球淨零排放永續發展趨勢。