群創攜手子公司承諾三大減碳 創低碳轉型

因應氣候變遷與極端氣候帶來的衝擊，淨零碳排放已蔚為國際趨勢，面對低碳轉型浪潮，群創（3481）響應台灣2050淨零排放路徑，號召子公司儘速實現金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」計畫，掌握溫室氣體排放源種類與排放量，擬定減碳路徑與目標，共同攜手邁向低碳轉型、淨零排放永續目標。

群創自2010年啟動溫室氣體盤查與查證作業迄今，已有七家生產據點子公司完成查證作業。今年將啟動合併財務報表子公司執行盤查與查證作業，包含溫室氣體排放源鑑別、紀錄活動數據、定量盤查與第三方查證，預計一年內完成相關作業。藉此，群創、子公司將可逐年降低溫室氣體排放量，除有助於提升產品國際競爭力，亦可降低國際邊境徵收碳費衝擊並降低營運風險。

此外，群創今年也加入台灣淨零行動聯盟（Taiwan Alliance for Net Zero Emission, TANZE），盼與台灣各產業界力量，透過「淨零排放聯盟」倡議，共同推進溫室氣體淨零排放目標，以善盡企業社會責任。<承諾一> 2025年達成「生產類據點辦公室用電」100%使用再生能源， 2030年達成「辦公室用電」100%使用再生能源及淨零排放目標。

落實「群創永續進行式」（Sustainability on the Go：3Gos- Go Green, Go Responsible, Go Sharing)）3Gos為永續發展策略，將氣候風險管理文化植入企業風險管理中，生產營運中關注碳排放議題，因應全球2050淨零碳排願景目標，成立碳風險管理委員會，擬定減碳策略、目標及行動計畫，包含導入ISO 50001能源管理、廢棄物減量、循環經濟、低碳物流運輸、再生能源發展及建置內部碳定價等。<承諾二>2025年再生能源裝置每年發電6,000萬度電力自用，2022年至2026年平均年節電率挑戰1.6%。

有鑑於日益嚴重的全球暖化問題，設立具科學根據之減碳目標，為邁向低碳轉型的重要一步，群創接軌國際淨零碳排趨勢，申請加入科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets Initiative，SBTi），今年依據SBTi方法發展企業減碳路徑，以絕對減量「控制升溫在遠低於2°C以內」（Well below 2°C, WB2C ）情境，設定減碳目標。<承諾三>2026年範疇一（Scope1）及範疇二（Scope2）溫室氣體排放量較2020年減少15%為目標，落實從低碳邁向零碳的轉型，以實際行動回應2050全球淨零排放永續發展趨勢。