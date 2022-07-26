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展碁跨界合作大宇資訊《仙劍客棧2》 舉辦數位創作競賽

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
展碁國際今（26）日宣布與遊戲大廠大宇資訊首次跨界合作，以知名經典IP仙劍奇俠傳系列延伸遊戲《仙劍客棧2》為主題，舉辦數位創作競賽「Creator CG award 2022 | Adobe用戶創作大賞」。圖/展碁國際提供
展碁國際今（26）日宣布與遊戲大廠大宇資訊首次跨界合作，以知名經典IP仙劍奇俠傳系列延伸遊戲《仙劍客棧2》為主題，舉辦數位創作競賽「Creator CG award 2022 | Adobe用戶創作大賞」。圖/展碁國際提供

宏碁（2353）集團旗下展碁國際（6776）今（26）日宣布與遊戲大廠大宇資訊（6111）首次跨界合作，以知名經典IP仙劍奇俠傳系列延伸遊戲《仙劍客棧2》為主題，舉辦為期三個月的數位創作競賽「Creator CG award 2022 Adobe用戶創作大賞」，除了動員全國電腦學習機構、數位學習平台用戶之外，同時邀請喜愛遊戲的玩家粉絲、數位繪圖好手、2D、3D創意用戶參賽挑戰。

展碁是3C專業通路代理商，代理軟硬體及通訊設備等多樣產品，提供全方位的解決方案，滿足用戶需求與使用場景，實現個人價值。

展碁國際總經理林佳璋進一步表示，隨著科技與技術的進步，既遊戲機市場後，創作者市場是未來的發展趨勢，希望能透過這次『Creator CG award 2022 Adobe用戶創作大賞』，看到更多更好的設計呈現在未來的產品上，也能促進所有創作者一同交流、互相學習。

「Creator CG award 2022 Adobe用戶創作大賞」無論是透過Adobe Photoshop、Fresco運用筆刷勾勒出心目中的仙劍角色形象，或是透過Substance 3D打造心目中仙劍客棧2當中的理想客房場景，即日起至10月18日皆可線上報名參與賽事，賽事共分2D電繪校園組、2D電繪社會組與3D材質創作組三大組別，邀請2D、3D創作者投稿參賽。

除此之外，賽事更邀請業界專業繪師、IP端資深美術、原廠專家共10位評審組成評審團進行遴選，鼓勵所有參賽者踴躍報名，發揮創意一展畫技，共同角逐總獎項高達30萬元的禮品。

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