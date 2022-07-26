威剛今發表工業級記憶體 搶食伺服器、遠端醫療商機

記憶體模組廠威剛（3260）今（26）日正式發表DDR5 4800 ECC U-DIMM與ECC SO-DIMM工業級記憶體，持續擴充DDR5產品系列，提供給客戶更多選擇，公司看好隨著新一代伺服器、超級電腦、資料中心的需求增加，記憶體市場占比也隨之擴大，搶食伺服器、遠端醫療、邊緣運算、高效能電腦等應用商機。

威剛表示，新一代工業級記憶體，相較於上一代DDR4 3200 MT/s的傳輸速度，DDR5在效能上顯著增長50%，且在容量、功耗及穩定性具有更優異的表現，並相容於Intel第12代Alder Lake處理器。

威剛進一步說，新一代DDR5將代替DDR4成為主流，廣泛使用於5G、大數據分析等對性能要求極高的領域，並帶動伺服器、工作站、安防、遠端醫療、邊緣運算、高效能電腦（HPC）等應用的蓬勃發展。

威剛強調，DDR5 ECC U-DIMM與ECC SO-DIMM工業級記憶體，嚴選三星原廠優質顆粒，共有16GB與32GB的兩種容量，而在技術規格上，新一代DDR5有著顯著的優勢，包括性能翻倍、超低功耗和散熱更強，以及具備全新雙通道的架構，將DDR5內部64位元的頻寬，分為兩路32位元獨立通道，從而有效提高效能、減少資料存取的延遲。

另外，DDR5記憶體具備電源管理晶片（PMIC)，將電源管理的功能從主機板轉到更靠近記憶體，可降低主機板的複雜性、提升電源轉換的效率。

據悉，目前威剛工業級DDR5 4800記憶體系列已備齊U-DIMM、SO-DIMM、R-DIMM，以及新上市的 ECC U-DIMM和ECC SO-DIMM，所有產品皆通過嚴格的驗證與測試，並提供多樣的加值防護技術。