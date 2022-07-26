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聯發科、英特爾強強聯手 網友：最慘非台積電 二哥要當心
國際大廠英特爾昨(25) 日宣布與聯發科建立策略合作夥伴關係，聯發科將首次採用英特爾晶圓代工' rel='晶圓代工'>晶圓代工服務部門(IFS)的Intel 16成熟製程，生產用於智慧家用的連網晶片。消息發布後，不少網友在PTT掀起討論，認為強強聯手下，首當其衝的並非只有台積電，晶圓代工的「二哥」聯電要當心。
一名網友在PTT中發文，「英特爾代工部門成功挖到GG的顧客，不過不是先進製程而是Intel 16，印象中英特爾是22nm直接跳14nm，不知道發哥是哪個製程？發哥和英特爾算強強聯合嗎？」
網友對此則留言回覆，得知訊息後「在園區先罵一波」，「發哥終究還是背骨仔沒變」。認為英特爾與台積電之於美國，就像是親兒子與乾兒子的道理，「自己的兒子再怎麼不行，遺產也不會給外人」、「就美國國家隊」、「美國意圖很明顯」。
網友質疑：「從哪裡看出來這原本是台積電的單？」且認為16奈米並非先進科技。還有網友憂心，聯發科與英特爾強強聯手，對晶圓代工一哥台積電的影響其實並不大，反而二哥聯電要當心了，認為雙方合作的是16奈米，「聯電又要受難了」、「聯電接下來會很慘」。
對於外界討論對台積電的衝擊，英特爾也單方面回應表示，雖然用的是Intel 16成熟製程技術，但在高階製程方面則持續與台積電維持緊密夥伴關係。
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