英特爾為何閃電宣布拿下聯發科訂單？ 業界揭密兩內幕

台積電大客戶聯發科（2454）宣布下單英特爾，震撼國內半導體業界。第一時間，業界人士大多覺得，這是台積電「掉單」的利空消息，但從聯發科與英特爾的合作內容，以及由英特爾先發布新聞的動作觀察，要說聯發科已「琵琶別抱」，業內人士認為，「一定有貓膩」。

聯發科是台積電（2330）的第三大客戶，已與台積電合作超過20年，與聯電（2303）的合作更超過30年，在此時選擇宣布向英特爾下單，外界猜測應該與價格沒有關係，有可能另有兩大關鍵因素，即是地緣政治及著眼於美國晶片法案。

首先就英特爾宣布的時間點來看，本周是美國晶片法案通過之際，目前過關仍存在著變數，之前英特爾與格羅方德都已公開表示，若法案未過，將無限期延長在美投資。

英特爾與聯發科這次並不是雙方第一次合作，選擇在此時宣布，而且只是成熟製程的合作，且以雙方發布新聞的時間點，又是英特爾為先，而不是雙方共同發布，業內人士解讀，是否是英特爾有意在晶圓代工業務上對美國國內展示肌肉的大內宣，值得玩味。

其次，聯發科過去在中國大陸市場攻城掠地，尤其是手機市場占有很重要的地位，加上近期又有切入蘋鏈的動作，在地緣政治下，採取與美方靠近的策略，與英特爾的合作可能會是初步的解方，姑且不論此次給英特爾的訂單到底有多大，業內人士分析，與英特爾的合作也是象徵性跟美方保持良好關係。

至於台積電是否會掉單？聯發科在記者追問下，不斷強調與台積電的關係未變，但未來是否會逐漸從台積電抽單，則要靠時間證明。

業界人士指出，聯發科目前晶圓代工的幾個來源有台積電、聯電、中芯等，英特爾充其量是聯發科的第四或第五或第六的投片來源，若如此，對台積電來說則根本不受影響，外界也不必過度擔心。

聯發科強調，先進製程的訂單還是會在台積電，而英特爾也是台積電的客戶。儘管英特爾積極發展晶圓代工，試圖拉近與台積電的差距，並與之競爭，但現實是，英特爾在先進製程短期內還是需要台積電，而對台積電來說，先進製程的訂單若被搶走，才會有重大影響，既然英特爾與聯發科短期內都還是台積電先進製程的大客戶，兩家公司現在為了「別種利益」而相互拉抬，也不無可能。

業內人士分析，英特爾在專業晶圓代工的全球市占率僅1.4%，龍頭台積電是56%，雙方差距仍達數十倍。因此，聯發科身為全球第四大IC設計公司，隨美方晶片方案通過，與中方關係良好的企業未來勢必要選邊站，此時與英特爾的合作，或許要從地緣政治及美國晶片法案即將過關兩項因素觀察，不難發現兩家公司在戰略上的布局會愈見清晰。