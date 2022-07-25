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台北羽球公開賽總決賽 創造Hami Video運動館最高收視

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

台灣最高等級國際羽球賽－台北羽球公開賽25日迎來熱血沸騰的總決賽，眾所矚目的女單由戴姿穎拔得冠軍頭籌，一展世界球后實力！中華電信（2412）MOD、Hami Video獨家全程轉播精彩賽事，在東京奧運後，羽球狂潮再創驚人收視成績，中華電信獨家提供4D全視角轉播，經國人線上集氣，「Hami Video運動館」瀏覽量超過200萬分鐘，最高峰集中在小戴女單奪冠一瞬間，整體收視量與點閱數超過美國職棒明星賽將近兩倍。

中華電信MOD、Hami Video獨家全程轉播賽事，是唯一參與贊助該國際賽事的電信業者。中華電信總經理郭水義表示，中華電信長期支持運動賽事，自奧運期間MOD全頻道接觸人次達7,600萬新高、Hami Video總瀏覽量(page view)破2.7億的紀錄，顯見台灣民眾對運動賽事的喜愛，本次台北羽球公開賽為中華電信獨家全程轉播，打造MOD、Hami Video的專屬優惠回饋廣大用戶，為平台挹注更多高畫質、高品質的熱血賽事，提供居家觀賽與隨身帶著走的多元收視選擇。

中華電信另包裝獨家優惠回饋廣大運動迷，8月底前使用500元動滋券可享收視Hami Video運動館150天最划算。

中華電信 羽球

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