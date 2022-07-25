Meta宣布 潘先國接任台灣暨香港總經理

Meta宣布潘先國接任台灣暨香港總經理。潘先國擁有超過18年的科技業經驗，以廣泛的視野與豐富的技能，率領跨國企業的團隊提升效能與發展業務。潘先國將負責Meta於台灣及香港兩大市場的營運，領導團隊與品牌、代理商與夥伴建立策略合作關係，維持整體業務成長。潘先國將帶領台灣及香港團隊持續聚焦於擴大經濟影響力，支持各大產業下不同規模的企業蓬勃發展、透過數位轉型驅動成長。

加入Meta之前，潘先國曾於台灣微軟擔任公共業務事業群總經理，亦曾擔任Citrix台灣區總經理，以及 CA Technologies、台灣 IBM等多家跨國科技公司高階職位。

Meta 台灣暨香港總經理潘先國表示，Meta 的科技與產品賦予世界各地的人們改變的力量，並在社群中發揮實質影響力。他很興奮加入Meta，一起運用科技為人們與企業賦能。期待與台灣與香港團隊、客戶、合作夥伴們共同努力，掌握未來的無限商機。