強攻商用客戶！全球首家華碩商用服務中心進駐高雄
華碩（2357）今（25）日表示，全球首家「ASUS Business華碩商用服務中心」於高雄盛大開幕，現場不僅陳列最新ASUS Expert系列筆電、桌機、AiO電腦，更偕同集中式IT管理解決方案「ASUS Control Center」及「AI Recovery」完整展示，以智慧便利的遠程管理，滿足企業與政府單位多元需求。
華碩聯合科技資深業務副總經理楊長明表示，華碩商用電腦在台穩踞市佔第一，是中小企業、政府教育單位、大型企業採購三冠王！除了強悍完整的產品線支援，亦有靈活彈性的軟硬體整合、企業解決方案，佐以口碑極佳的服務，成功獲得廣大客戶肯定，業績才得以持續邁進！這回領先業界，開設『華碩商用服務中心』並進駐高雄，就是要帶給南臺灣的客戶最即時、最熱情的產品體驗。
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