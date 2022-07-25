撼訊：不只重複下單「三倍下單都有」 板卡短期看不到曙光

板卡廠撼訊（6150）總經理陳劍威今（25）日表示，消費性電子產品需求很差，導致庫存目前都不知道在哪裡，有人說重複下單（double booking），現在三倍下單（triple booking）都出來了，大家都在殺價倒貨，導致客人不敢買，短期內看不到曙光，預期到2022年第4季之前都不好過，只能持盈保泰。

撼訊今天攜手台北市政府建置FPGA教學中心，培育高中職數位邏輯設計人才，針對目前板卡市場狀況，陳劍威做出以上表示。

他說，短期內看不到曙光，真的庫存太高，不管是筆電或板卡庫存都很高，他也算不出來，有的是兩三個月，有的公司是半年庫存，至少到2022年第4季之前都不好過，我這個行業（板卡）是沒辦法，不好過。這兩年也賺了不少錢，想辦法撐過這一段時間，我們自己是新鮮的庫存，問題是走不了。

至於歐美市場不好，是否可以銷往紐澳？他說，不只是歐美，紐澳也停在哪裡，因為這邊不行，大家就往那一邊塞，價格有人喊100，別人降到80，明天搞不好降到60，這樣客人不敢買，這種感覺很不好，你沒地方去，大家都往這邊倒貨，我們的客人都是老客人，不是新客人，看到跌價不敢買，一定要停下來才會買。

對於輝達與AMD把新產品延後？他說，這是對的，不然出來只是把自己殺掉而已。AMD第4季會出新產品？他說，不一定，有些電商，這時候給他貨，你要做價格保證，不然跌價怎麼辦？貨不能隨便出。

對於板卡價格看法？他說，只要有人在殺價，就永遠停不了，另外，假設你有產品庫存，搞不好新的套料成本還在增加，因為通膨導致材料成本上升，一邊要面對板卡殺價，另一邊要面對材料成本漲價，兩邊夾擊，可能你現在做的（板卡）價格，比之前還要高，目前只有晶片價格下來，其他材料價格都還是高，成本又墊上去了。

至於大家都不殺價？他說，不可能，AMD與輝達都在殺價了，更何況是我們在做的人。下半年毛利率壓力？他說，一定有壓力，持盈保泰，打平就不錯了。