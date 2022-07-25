全球首家華碩商用服務中心進駐高雄 攻商用市場

PC品牌大廠華碩（2357）強攻商用市場，今（25）日宣布全球首家「ASUS Business華碩商用服務中心」於高雄盛大開幕！現場不僅陳列最新ASUS Expert系列筆電、桌機、AiO電腦，更偕同集中式IT管理解決方案「ASUS Control Center」及「AI Recovery」完整展示，以智慧便利的遠程管理，滿足企業與政府單位多元需求。商務客戶可在舒適環境，一站式體驗華碩的高效電腦、智慧軟體以及貼心服務的魅力！

華碩聯合科技資深業務副總經理楊長明表示：「華碩商用電腦在台穩踞市佔第一，是中小企業、政府教育單位、大型企業採購三冠王！除了強悍完整的產品線支援，亦有靈活彈性的軟硬體整合、企業解決方案，佐以口碑極佳的服務，成功獲得廣大客戶肯定，業績才得以持續邁進！這回領先業界，開設『華碩商用服務中心』並進駐高雄，就是要帶給南臺灣的客戶最即時、最熱情的產品體驗，誠摯歡迎大家前來參觀諮詢。」

有別於華碩家用體驗店溫潤親和調性，商用服務中心採簡約精煉設計，中性淺灰色系搭配冷白光，打造都會美學；大面積使用灰鏡及輕盈桌面，呼應商務人士追求輕巧敏捷的渴望。專業品味兼具的ASUS Business華碩商用服務中心，完美結合ASUS Expert系列產品及軟硬體解決方案，為企業、政府、教育單位提升效率，注入嶄新工作能量！