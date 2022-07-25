英業達O-RAN大會顯身手 聯盟供應鏈建置5G智慧工廠

伺服器代工大廠英業達（2356）擴展本身在雲端基礎架構的優勢，持續投入O-RAN技術5G智慧工廠應用開發，積極與供應鏈夥伴合作，以系統整合角度持續壯大5G垂直領域生態。

英業達指出，甫於6月底舉行的O-RAN(開放性無線接入網路)聯盟的2022春季插拔(Plugfest)大會，由耀睿(Auray)開放測試與整合中心(OTIC)暨安全實驗室主持的台灣場次裡，英業達首次揭露相關佈局，在桃園伺服器製造工廠包括「工業環境安全」、「品質良率」以及「巡檢維護作業及錯誤排除程序效能」等關鍵需求上，示範如何藉由5G開放架構大幅降低佈建複雜度以及後續維運成本，達成自動化智慧工廠技術面上的永續升級需求，也透過從系統端到設備端的整合，具體呈現「工業環境安全防護(E Gate)」，「AI人臉辨識品質控管」，「視覺影像跌倒偵測」，「AR輔助智慧巡檢」暨「MR人機遠端協作」等落地應用的測試數據成果。

其中，在AI電腦視覺應用上，英業達透過5G進行影像傳輸，在電子圍籬、人臉辨識、跌倒偵測等項目可取得上行傳輸率最高達800Mbps、下行最高達200Mbps，延遲性低於18ms, 影像掉包率為0.004%，可達應用所需的穩定度及九成以上的辨識成功率；在無線移動的應用情境中，在測試廠域80米的範圍和每秒一米的終端移動速率條件下，達成99.9% ~100%的資料換手成功率。英業達並在測試中發現，可靠的GNSS(GPS)訊號對5G網路品質的穩定度有明顯的幫助，而終端裝置的品牌在端對端測試的效能穩定性變動影響遠大於基地台。

英業達雲網方案事業部資深處長簡嘉南認為，參與今年度O-RAN 插拔大會的「工業物聯網端到端服務體驗(E2E service experience for Industry IoT) 」測項標誌了英業達的開放5G專網架構已具備可落地的系統整合能力，「英業達也會以測試中所取得真實應用的測試數據，持續進行端對端解決方案的優化。並將場域成功部署經驗透過服務、維運及技術諮詢分享給更多場域夥伴。」

英業達積極投入5G專網市場，除了研發自有品牌基地台，更首度扮演系統整合商角色，從資訊科技、通訊科技到營運科技，與微軟、亞創集團、參數科技、英特爾、高通、聯發科（2454）、中雍科技、新漢智能、國立陽明交通大學、詮隼科技、英研智能及無敵科技等生態夥伴進行5G製造垂直領域整合，在本身位於桃園的伺服器製造工廠場域通過測試驗證，推廣面向製造生產行業用戶的5G企業專網端對端完整解決方案。

其中，陽明交大也藉由此次與英業達的深度合作，在經濟部工業局「5G產業新星揚帆啟航計畫」支持下，成功對國際展示開源技術商業化落地的具體解決方案。

藉由深度參與 O-RAN組織活動與運作，英業達已於上半年完成5G 智慧工廠實際場域流水線等級驗證，後續將針對製造業可提供5G 端對端解決方案，實現數位轉型升級之目標。除了在5G真實場域進行 O-RAN 應用整合驗證外，英業達也在下半年度規劃透過5G開放實驗室佈局，進行更多的5G O-RAN應用整合驗證規劃方案，完成自實驗室至場域、從單一設備至端對端的應用整合，在智慧工廠的5G解決方案上持續深耕輸出。