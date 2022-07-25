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Meta新任台灣暨香港總經理 潘先國接掌

中央社／ 台北25日電
臉書（Facebook）母公司Meta今天宣布潘先國接任台灣暨香港總經理，將負責台灣及香港2大市場營運，與品牌、代理商與夥伴建立策略合作關係，並維持整體業務成長。美聯社
臉書（Facebook）母公司Meta今天宣布潘先國接任台灣暨香港總經理，將負責台灣及香港2大市場營運，與品牌、代理商與夥伴建立策略合作關係，並維持整體業務成長。美聯社

臉書（Facebook）母公司Meta今天宣布潘先國接任台灣暨香港總經理，將負責台灣及香港2大市場營運，與品牌、代理商與夥伴建立策略合作關係，並維持整體業務成長。

Meta發布新聞稿指出，潘先國加入Meta之前，曾於台灣微軟擔任公共業務事業群總經理。他曾任Citrix台灣區總經理，以及CA Technologies、台灣IBM等多家跨國科技公司高階職位。

潘先國表示，Meta科技與產品賦予世界各地的人改變的力量，並在社群中發揮實質影響力，他期待與台灣與香港團隊、客戶、合作夥伴們共同努力。

Meta大中華區總裁梁幼莓說，潘先國的產業知識與經驗，將讓Meta更完善地支持不同規模的企業、台灣及香港的每個客戶與合作夥伴，幫助他們掌握最新的市場商機，並更有效率地持續成長。

Meta 香港 微軟

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