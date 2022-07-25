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鑫創電子推新品 攻AMR無人搬運車商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

近年來受到疫情影響，不只電商、物流業，也有越來越多的製造業者決定導入 AGV、AMR 無人搬運車來提高生產效率、減少人力及人為事故的發生。鑫創電子（6680）近期推出「ABOX-5211系列工業電腦」，協助系統整合業者快速打造符合市場需求的載物型或是服務型 AMR，執行輸送傳遞、分類拿取甚至是環境消毒、危險物品移除等各種應用。

無人搬運車能夠輔助作業員進行揀料，同時搭配雷射指引執行揀貨動作，搬運車之間還能夠相互通訊、彼此協作，完成運送任務，不僅大幅降低揀貨人流，更是減少了許多搬運時間及成本。甚至還能將AMR與機器手臂結合，運用到生產線上，並透過串接WMS (倉庫管理系統)、MES (製造執行系統) 來取得訂單及物料生產資訊，可協助作業員完成物料配送，到機臺指定位置進行生產。

鑫創電子表示，這樣的應用是多數人對未來生活樣貌的重要期待之一，從產業面來看，機器人所需的各種技術也逐漸齊備，不過服務型AMR應用相當多元，每一領域所需的架構與功能不盡相同，導致整體發展受阻。為協助系統整合業者解決此痛點，鑫創電子近期推出「ABOX-5211系列工業電腦」。

鑫創電子全新推出的ABOX-5211系列工業電腦，搭載第十代 Intel Core i9處理器，配備8個GbE連接埠，另可選配8個可供電乙太網路，適合各式自動化工廠和大規模交通運輸的工業物聯網(IIoT)。搭載雙 SIM 卡插槽以及可支援連接 5G、LTE 及 Wi-Fi 通訊模組，都能夠輕鬆實現穩定高效率的無線網路傳輸。

ABOX-5211擁有特殊的「One-sided I/O Focusing」集成設計，將所有重要的外部裝置連接介面設計在同一側，讓後續的擴充及維護都更加容易，各種設計及技術整合都是為了迎接AMR世代的來臨所特別量身打造。

台灣的工業電腦產業受到全球矚目，在眾多的垂直整合應用的領域中，智慧交通一直是獲利能力備受期待的主要應用。鑫創電子 以車載電腦系統製造起家，自2009年成立後蓄積超過十年的完整研發經驗，成功地在歐美等重要的市場開疆闢地，其優勢在於掌握完整的系統設計與製造能力，透過長久累積的設計實務經驗，以及多年與歐、美等終端客戶合作，獲得無數珍貴客戶的第一手產品技術的互動與啟發，進而不斷挑戰自己的設計能力，持續開發出能夠在嚴酷車載情境下使用的各項關鍵產品。

鑫創

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