Chromebook價格腰斬出清 英特爾10月2日漲價為哪樁？

品牌筆記型電腦業者正面臨兩難，英特爾（Intel）7月初通知，10月2日起非商用處理器將漲價10~20%，在此之前，業者面臨折價促銷加速通路庫存出清及是否因應漲價提前進貨的雙重考驗。

「這是土匪嘛！大家都在殺價，誰能漲價（筆電終端售價）？無聊土匪才漲價！」一位3C高階主管私下提到英特爾漲價十分激動。

「根本沒辦法反應CPU漲價調升。」一位3C品牌產品經理透露接獲英特爾通知，但今年全球消費採購力因通膨緊縮，終端產品定價易跌難漲，就算己身庫存不高，但同業降價，自己沒有漲價的本錢，勢必得吸收成本。

根據瞭解，英特爾7月通知3C品牌廠商處理器將於3個月後漲價，鎖定主要是非商用處理器，在PC產業景氣變差的拐點出手，產業界判斷是為改善自身財報利潤，根據英特爾公布數據，今年首季財報毛利率53.1%，比去年同期下滑5.7個百分點，營業利益率更降至30%比去年同期下滑10個百分點。

英特爾預估今年年度毛利率是52%，年減6.1個百分點，第2季度毛利率更將下探51%，創15年來新低。

根據歷史資料，英特爾2007年毛利率曾下探51.9%、2006年毛利率51.5%，這兩年是英特爾藉此拉開與AMD市占率的兩年，隨後十多年跟AMD市占率都是8：2的大勝局面。

如今英特爾跟AMD市占率又再度趨近，根據Statista最新數據，到2022年首季，英特爾跟AMD市占率為63：36。也因此，隨英特爾出招喊漲，後續AMD跟NVIDIA目前尚未宣布跟進，但後續是否產生漣漪效應仍待觀察。

舊平台漲價，新平台Raptor Lake 10月中推出

DIGITIMES Research估計，第3季度筆記本電腦出貨量將季度增長14.3%，由於返校前筆電消費需求將出籠，這正是筆電大廠加速出清庫存的好機會，根據第1季度財報顯示，各品牌廠商都面臨消費縮減打擊，過高庫存仍待出清。

有媒體報導英特爾預告漲價，可能刺激業者提前拉貨。但現在通路庫存水位處於歷史高檔，是否有效果值得關注，其次，英特爾第13代處理器Raptor Lake預告10月17日先從桌上電腦處理器開始出貨，2023年初筆電跟進，市場預料矽材上漲，使新平台價格也會調高，此時先買進Alder Lake處理器有平台轉換風險。

以往第3季度筆電銷量都會比上季成長，但在歷史記錄中，14%季增率而言並不算高，這足以讓品牌廠商憂心，各業者也紛紛重啟價格促銷活動，希望吸引消費者青睞。

促銷戰開打？外商品牌Chromebook砍價見骨

包括聯想、宏碁、華碩、惠普、戴爾及三星都針對歐美市場展開降價戰，根據Amazon電商平台訊息，以Chromebook殺價最兇，三星11.6吋機種降價48%，聯想14e Chromebook降價30%，Ideapad 3 11.7吋Chromebook降價42%，常規筆電則以中低階款降價折扣最大，惠普Stream 14降價23%，聯想Ideapad 3降價59%，戴爾 Inspiron 3583 15 吋筆電也降價66%，台灣品牌雖也有降價促銷，但殺價力道其實反沒有外商見骨。

台灣品牌宏碁與華碩今年仍設定優於產業成長目標，華碩共同執行長胡書賓先前即預估，今年筆電出貨目標2150～2300萬台之間，力拚雙位數百分比成長，下半年若市場衰退10%，則華碩力保持平。

宏碁AcerDay例行行銷活動起跑，邀請新偶像團體原子少年代言，泛亞營運總部總經理侯知遠22日受訪指出，消費通路市場殺價已經殺很深，下半年則看見商用標案也跟著殺，整體促銷折價力道已經回到2019年疫情前競爭狀況。

侯知遠以泛亞為例，強調調研機構估下半年產業衰退8~10%，但宏碁期望力拼持平不跌，就能贏過市場，對策包括舉辦實體活動（如菲律賓辦演唱會促銷，台灣邀偶像代言），並在印度跟印尼商用市場爭取大單。