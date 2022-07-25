光碟廠錸德賣咖啡，哪些科技大哥也「不務正業」？

錸德集團投資的怡客咖啡在林口開設形象概念店，店內裝潢採清新藍白色調設計、餐點配方調整外，更改變LOGO設計，希望吸引年輕客群的同時，還能留住老顧客。

凡路過龜山文化二路，很難不注意到這裡多了一間藍白色調的小店面；推門進入，空氣中飄散著淡淡的咖啡香，伴隨著一點麵包的香氣，映入眼簾的，是全白的空間，搭配植栽與慵懶躺椅，牆上則印著深藍的幾個大字：「IKARI LIFE（怡客生活）」。

這裡是老牌咖啡怡客在桃園林口的概念店，更是去年錸德集團正式入股怡客咖啡後，首次開設的新門市。

光碟卡關，積極跨域發展

錸德集團，這個消失一陣子的科技廠，竟然從餐飲領域，重回大眾目光。

成立於1988年，錸德集團為台灣第一家光碟廠，生產台灣第一片光碟以及OLED顯示面板，也是全球可攜式儲存媒體的領導廠商。但光碟時代一去不復返，錸德近九年營收逐年下降，一路從2011年214億元，下滑至2020年，不到原先三分之一的65.8億。

眼見光碟事業發展疲軟，錸德積極轉型、跨域布局。觀察2011年毛利率僅5.43%，至2020年已提高至13.3%，稅後淨利更從原先虧損22.6億，減少為虧損8.97億，整體狀況正在好轉，轉型效應正在發酵。

探究錸德之所以能走出低迷氣氛，除了歸功於本業競爭對手退出市場，以及冷資料儲存帶來的需求商機，「跨領域超車」，也是錸德選擇的道路。目前錸德光碟事業營收占比約30％、面板相關事業（錸寶、安可）占30％至40％、太陽能事業約占20％，其他新事業占比約10％。

關於神祕的「其他新事業10%」，包括健康照護、半導體相關、醫療及休閒餐飲等，餐飲領域尤其多元，除投資如「BY33美式餐飲」「Katsu鑫」熟成豬排飯，以及入股「VG Fusion洋食」外。更於2021年底入股立足市場27年、現有31家連鎖門市的「怡客咖啡」，為錸德集團最大動作的餐飲領域投資。

過去怡客咖啡客群多偏中高齡，在能見度上較不為年輕顧客所知，但新任總經理劉人豪於去年10月接管後，大刀闊斧、採用了許多策略，希望以咖啡店的「餐飲」吸引年輕人上門。

入主怡客，留存美好記憶中的咖啡店

錸德為何選中投資怡客咖啡？原來是一場情懷。「當初錸德集團之所以會想買怡客，是因為錸德老闆娘楊慰芬對怡客情有獨鍾，」鈺德總經理羅宜富分享，這類咖啡廳是他們那個時代的記憶，希望扶持，且投資入主，比從無到有建立品牌還要快，成就「科技業賣咖啡」的產業美名。

羅宜富認為，錸德入主怡客算是一個實驗，虧損一兩年都是正常的，因為現在咖啡廳大部分主攻年輕客群，但錸德想在維持原有客群下，新增年輕客群。此次開新店，也是藉機觀察怡客需不需要分割成兩個子品牌。

怡客總經理劉人豪表示，「第一要務是要改變怡客的老舊形象」。以前咖啡廳的燈光偏暗，是因為顧客覺得黃光下的食物看起來比較好吃，「但現在年輕人流行白光，喜歡明亮、乾淨簡約的感覺，進來就可以拍照打卡。」

劉人豪也說，相較同業常擔心客人在店內久坐，怡客的經營策略不講求翻桌率，而是顧客的個人消費額度。他舉例，客人早上點了一杯咖啡後，到了午餐時間，只要餐點夠好吃，就能夠留住客人在怡客用餐。「一位客人如果肯在我這裡花500至600塊，我的坪效就有了，所以我常說我這裡是一個顧客的體驗中心」。

跨域投資下，科技業大哥們的「私心」

除錸德外，近年科技業跨足餐飲也漸為常態。本業為被動元件、電子零組件製造的華科集團就於2016年收購時尚連鎖餐廳好漾VVG，更於2016年標下台中國家歌劇院一樓、五樓、六樓開設咖啡廳、書店等。

另外，半導體IC、生技醫療產品的巨虹電子也於2017年入股吉品海鮮，目前持股比例約85%。日月光投控旗下的矽品，也因董事長林文伯愛吃美食，於8年前投資匠樂割烹壽司。

綜觀科技業轉投資餐飲案例，可以發現科技業老闆們多半是走「情懷」路線，畢竟本業營收遠遠大於餐聽能帶來的「小利」。羅宜富直白地說，當初怡客如果沒有新的動力，品牌就會消失，而這也是他們所不樂見的，「現在這樣的品牌越來越少了，但這個品牌還存在。」

華新科技董事長焦佑衡也表示，其實投資VVG沒打算要獲利，但目前的狀況也沒有虧損，主要還是期望民眾有更多享受美學的生活空間。投資匠樂的矽品董座林文伯，經營餐飲業最在意的則是品質，一再強調不能為了獲利而降低食材成本，食材不得低於成本的一半。

但若是跳脫科技產業觀點，改以餐飲業角度來看，科技業者帶著「銀彈」轉投資，也已經是最好的樣子了。走過28個年頭，怡客咖啡活在許多老一輩台灣人記憶中，並在錸德收購下重獲新生。

怡客未來能否再現過去的輝煌仍未可知，然而，這間位於林口、藍白色調的小店，承載的是舊時代的念想與年輕風格的融合，少了店內熟悉的咖啡色調及昏暗燈光，帶著一點「科技靈魂」的怡客，以新面貌重新出發，也是讓人期待的品牌重生。

（本文出自2022.7.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）