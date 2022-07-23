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神達數位響應出口盃盲人棒球賽 贊助身障棒壘球協會

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
神達數位宣布將投入資源長期贊助「社團法人中華民國身障棒壘球協會」。圖／神達提供
神達數位宣布將投入資源長期贊助「社團法人中華民國身障棒壘球協會」。圖／神達提供

專注於車用電子及物聯網領域的神達數位股份有限公司於旗下行車記錄器領導品牌Mio成立20週年之際，宣布將投入資源長期贊助「社團法人中華民國身障棒壘球協會」，勇敢跨出界線，突破自我，堅持「前進・永不止息」的理念，共同創造自己不平凡的耀眼光芒。

今（23）日舉辦的第二屆「出口盃盲人棒球賽」，由郭志煌資深總監代表神達數位以及Mio出席表達支持之意。本屆參賽隊伍增為4隊，參賽隊伍中除了上屆的冠軍隊伍外，也新增了一隊由原住民視障朋友組隊參加的新血。棒球賽事需要多人一起合作，倚靠平日訓練的默契以及對球場的熟悉度，強調團隊精神、互相補位，各路好手齊聚一堂，一起為球隊爭取榮耀，要讓大家看到「不平凡的力量」。

如同Mio品牌一直以來，堅持以精心為你的使命感，以體貼入微的設計，在產品創意發想、研發各階段激發出更符合消費者期待的創新設計，精進消費者的日常生活。同樣的精神展現在視障朋友的生活上，更需要具體的體現「看不見 更需要體貼」的理念。本屆棒球賽吸取上一屆的經驗，克服視障朋友在先天條件上的難處，在賽程細節、交通、流程規劃上更細緻完備。不僅在球場上如此，在看不見的日常生活裡，視障朋友需要社會更多體貼的思維，讓他們的生活環境更加友善。

神達數位總經理張樂羣表示：「身為領導品牌，企業及品牌價值不僅是提供更友善、更好用的產品回饋給消費者，更應呼應企業ESG精神，貢獻品牌對於社會責任的一己之力。今年適逢Mio深耕市場20週年，品牌在不斷創新的道路上，勇於挑戰自我，把阻力化為不斷進步的原動力，這精神剛好跟身障棒壘球協會堅持的理念相同！在品牌20之際，Mio邀請夥伴們一起前進・永不止息。」

神達

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