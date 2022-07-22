宏碁行銷活動登場 上千少女烈日擠爆會場都為「他」

迎接暑期到來，宏碁（2353）亞大區盛大活動Acer Day今（22）日開跑，特別邀請爆紅男團選秀綜藝《原子少年ATOMBOYZ》超人氣「地球」組合，成員囊括人氣前十名中的五名地球少年，包括林佳辰、黃文廷、周祖安、林煥鈞、周子翔，五人攜手擔任Acer Day台灣區活動代言人，今日吸引上千名少女無懼40度烈日、親自到現場參加，現場尖叫聲不斷。

Acer今夏最大的暑期活動Acer Day今日正式開跑，特別舉辦盛大的記者會造勢，宏碁泛亞營運總部總經理暨台灣區總經理侯知遠更說，下個月在菲律賓舉辦的Acer Day實體演唱會活動，也將播放地球少年的影片。

「這次代言人選擇，從主題的契合度、影響力、配合度都是天時地利人和的最佳展現」，宏碁表示，首先是因為宏碁的綠色行動平台Earthion(Earth+Misson組成)，與「地球」主題聯想度高；加上《原子少年ATOMBOYZ》節目中，少年們積極展現自我才華、在高壓下不畏困難築夢的精神，團隊中競爭及合作的關係，仍能保持友善團結、正向心態的特質，而在年輕族群逐步攀升的影響力及高互動，皆符合今年Acer Day代言人的期望。即使在疫情變數大的情況下，宏碁還是在五月就積極接洽，在2022暑假進行這次的完美合作。