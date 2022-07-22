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PC品牌廠搶商用市場殺見骨 宏碁：同業不計成本搶訂單

經濟日報／ 記者吳凱中／即時報導
宏碁亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠。記者吳凱中／攝影
宏碁亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠。記者吳凱中／攝影

消費性PC市場需求急凍，品牌大廠宏碁（2353）原先寄望泛亞區下半年營運能靠商用PC需求支撐，惟宏碁亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠今（22）日透露，由於同業都把目標寄望商用市場，「各家廠商為了消庫存，不計成本搶訂單」，預期下半年商用業務將不如上半年，但2022全年商用業務一定比去年好。

宏碁今日舉行Acer Day亞太年度活動，邀請《原子少年ATOMBOYZ》男團選秀節目中最具人氣的『地球』代言，現場吸引大批粉絲齊聚。

宏碁泛亞區上半年營收年增22%，優於整體市場10%的表現。由於消費性市場動能需求轉弱，因此宏碁主要仍是靠商用市場支撐。

展望下半年，侯知遠預估，整體亞太區市場大概是8到10%的年減幅度，但宏碁力拚泛亞區下半年的年增幅度持平不衰退，就能優於市場很多。

值得一提的是，今年消費性PC市場反轉，亞太區也無法置身事外，但宏碁今年首季商用業務表現亮眼，當時預期強勁需求將延續到未來兩季度，並看好下半年如果商用訂單持續開出，泛亞區營收有機會與去年同期持平。

惟侯知遠表示，從目前泛亞區商用市場來看，儘管今年下半年相對去年同期仍是增長，但以季度來看需求已經下滑，預估下半年商用市況會較差。

宏碁對下半年泛亞區商用業務看法轉淡，主要出於同業殺價競爭。侯知遠透露，由於同業都把目標寄望商用市場，「各家廠商為了消庫存，不計成本搶訂單。」以前商用訂單「不用行銷就可以賣」，現在可以說是回到2019年的正常情況。

不過，以宏碁來看，儘管今年下半年商用業務將不如上半年，但仍會優於去年同期，整體來看，宏碁泛亞區今年商用業務將優於去年。

以各別國家商用市場來看，印度、印尼市場受惠人口多，雙印都在倡導當地製造，因此政府釋出很多標案，其他國家泰國、菲律賓約略持平，整體而言要靠雙印市場，挹注微幅成長。

宏碁 營收 Acer

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