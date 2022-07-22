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連3年AREA獎項肯定 威剛獲頒「亞洲企業社會責任獎」

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
威剛董事長陳立白與AREA亞洲企業社會責任獎杯合影。圖／威剛提供
威剛董事長陳立白與AREA亞洲企業社會責任獎杯合影。圖／威剛提供

記憶體模組及快閃記憶體廠威剛在亞洲評價最高的CSR大獎-AREA亞洲企業社會責任獎頒獎典禮中，以「持續洞察社會需求，引領美好未來」獲頒「社會公益發展獎」，這是威剛自2020到2022年第三度獲得AREA獎項肯定。

威剛董事長陳立白表示，威剛除本業經營外，持續關注兒童與青少年教育、關懷偏鄉弱勢及罕見疾病的病友，更投入智慧醫療，攜手尖端醫療院所，協助提升全民防疫量能，威剛將持續推動科技創新未來，實踐「以人為本、回饋社會」的永續願景。

威剛攜手新竹台大醫院，共同研發「C-Rob智慧自主移動機器人，期以智慧醫療減輕醫護人員工作，提升醫療效能，為實現流行性疾病預防與治療的願景，威剛以行動展現支持，捐助防疫基金予台北醫學大學附設醫院，期透過跨界合作，聯手加強台灣的醫療保健和疾病預防。

威剛號召更多民間力量投入參與社會公益。2021年，威剛不僅捐贈台中童綜合醫院新型救護車與電動三輪車，更捐贈消防警備車予台中市政府，多管齊下協助市政防災，提升整體救護能量。

威剛並致力於創造多元平等的社會環境氛圍以建構永續城鄉，期待為偏鄉地區創生、為罕病病友建構希望與關懷。

威剛攜手「財團法人罕見疾病基金會」與「台灣世界展望會」，在第四屆威剛親子繪畫暨攝影比賽中邀請罕病的病友與其家人手足、偏鄉窮困的孩童共同參與揮灑創意，同時，每收到一副作品，即捐贈100元給罕病基金會與台灣世界展望會。

今年度威剛更已展開「蜂鳥希望基金計畫」，關注偏鄉孩童的運動發展，「希望計畫」也募集威剛同仁的二手衣物，送愛與保暖到南投武界部落；更連續七年發起二手義賣，推廣減廢循環利用觀念，延續物品生命週期。

威剛 偏鄉 記憶體模組

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