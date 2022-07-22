鴻海舉辦高中暑期量子營 密集實做帶學生踏入量子世界

連續三年由鴻海（2317）旗下鴻海教育基金會與台灣大學IBM量子電腦中心，以及台灣量子電腦暨資訊科技協會共同舉辦的高中生暑期量子營即將在2022年8月15日至8月19日舉辦。由於前兩年報名踴躍，甚至曾經只要收50個學生卻在首日就超過百位學生報名，於是今年特別因應廣大對量子科技有興趣的學生要求，加開名額至100名。

「真的很高興看到這麼多高中生對量子有興趣，」鴻海教育基金會執行長汪用和笑著表示，「有句話說，『得量子者得天下』，可見量子科技的重要性，所以在世界各國紛紛從高中就開始教授量子知識時，我們也希望能讓學生從高中就可以開始接觸，期盼也許能夠引發他們未來走上量子研究之路。」

台大量子電腦中心主任管希聖也表示，近期發現越來越多的高中生好奇量子科技，希望藉由量子營讓學生真正了解量子科技並產生興趣。而此次連續五天的課程不但將介紹「量子疊加態」、「量子糾纏態」的特性，還將帶領學生透過網路實際操作 IBM 系統，並經由量子電腦模擬器實做編寫第一次的量子線路、量子演算法，希望透過這五天的豐富課程及密集實作，帶領年輕學子一同踏入量子的神奇世界。

2022年高中生暑期量子營可於即日起至2022年8月4日晚間十點前進行線上報名，總招生人數為100人（因疫情關係目前暫定將開放40人實體上課，60人線上上課），歡迎有興趣之高中學生報名參加。

立即報名：https://www.foxconnfoundation.org/plan/quantum2022