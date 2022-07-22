台達電打造新竹棒球場 成全台首座LED智能照明球場

台達電（2308）近年積極投入發展低碳社區解決方案，以智能照明及控制系統參與新竹市立棒球場重建工程，打造全台首座符合國際賽事標準的LED智能照明棒球場。

歷經三年多的改造，新竹球場終於重回中華職棒賽場，開幕賽將於今（22）日隆重登場，由主場味全龍連續三日對戰富邦悍將。

台達電高效率數控型LED智能照明系統，相較於傳統球場使用的複金屬燈，使用年限長3倍，開啟時無須預熱時間，且節電效率達38%，可有效降低營運成本。

台達電表示，其獨特的無頻閃設計，不但能提升球場照明舒適性，更可符合高速攝影轉播需求，真實呈現精彩瞬間；多種智慧燈控模式，可跟隨賽事高潮營造出環場、隨機閃爍等燈光效果，帶動現場熱烈氛圍。同時，球場也採用台達視訊整合的LED全彩環形顯示屏及廣告顯示屏，為觀眾帶來全新沉浸式觀賽體驗。

台達樓宇自動化事業部總經理江文興表示，台達很榮幸能參與這座歷史悠久棒球場的升級重建工程，整合高效率全數位控制型LED照明方案、航空警示、避雷針工程等，成為同步國際水準的數位燈光場景控制系統；透過台達專業的照明設計團隊，以精密座標定位，來避免球員及球迷受到眩光及光害的影響，並可依特別情境設定不同的對應場景，搭配採用台達視訊整合的LED全彩環形顯示屏及廣告顯示屏，達到動態多變最適化的光效及視效，進而豐富所有現場與線上觀眾的參與感和快適度，大幅提昇觀賽品質。

新竹市立棒球場於1976年落成啟用，乘載無數新竹人的回憶，曾創平均觀賽人數7,143人的紀錄。2019年，基於球場腹地過小及球場老舊的問題，由新竹市政府斥資進行原址拆除重建。歷經3年多的歷程，將於7月22日重新由味全龍開打主場首戰，台達陪同球迷一同見證老球場的風華再現。