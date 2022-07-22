台達參與新竹棒球場重建 打造全台首座LED智能照明球場

台達電（2308）近年積極投入發展低碳社區解決方案，本次以智能照明及控制系統參與新竹市立棒球場重建工程，打造全台首座符合國際賽事標準的LED智能照明棒球場。歷經三年多的改造，新竹球場終於重回中華職棒賽場，開幕賽將於今(22)日隆重登場，由主場味全龍連續三日對戰富邦悍將。

台達電高效率數控型LED智能照明系統，相較於傳統球場使用的複金屬燈，使用年限長3倍，開啟時無須預熱時間，且節電效率達38%，可有效降低營運成本。其獨特的無頻閃設計，不但能提升球場照明舒適性，更可符合高速攝影轉播需求，真實呈現精彩瞬間；多種智慧燈控模式，可跟隨賽事高潮營造出環場、隨機閃爍等燈光效果，帶動現場熱烈氛圍。

同時，球場也採用台達視訊整合的LED全彩環形顯示屏及廣告顯示屏，為觀眾帶來全新沉浸式觀賽體驗。

台達樓宇自動化事業部總經理江文興表示，台達電很榮幸能參與這座歷史悠久棒球場的升級重建工程，整合高效率全數位控制型LED照明方案、航空警示、避雷針工程等，成為同步國際水準的數位燈光場景控制系統；透過台達電專業的照明設計團隊，以精密座標定位，來避免球員及球迷受到眩光及光害的影響，並可依特別情境設定不同的對應場景，搭配採用台達視訊整合的LED全彩環形顯示屏及廣告顯示屏，達到動態多變最適化的光效及視效，進而豐富所有現場與線上觀眾的參與感和快適度，大幅提昇觀賽品質。

台達電LED智能照明管理系統，因應不同場景需求，採用電腦控制pre-set點滅系統，可以更有彈性地設定符合條件的照明等級。而為場地照明條件在均勻度、水平照度、垂直照度、明暗比、演色性都達到常態比賽標準，設計數值經電腦精密之計算分析，以符合照明標準的客觀要求。

台達電智能照明管理系統具備國際級場景轉換能力，於球員出場秀及全壘打時，可開啟燈光秀模式，搭配台達電環形LED全彩屏幕演繹，為觀眾帶來沉浸式觀賽體驗。而台達電創新散熱設計的集中式LED光源燈具，低光衰、風阻低、不積塵，具備IP68高防塵防水等級，為戶外照明提供高度可靠性。