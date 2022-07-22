鴻海教育基金會 連三年舉辦高中暑期量子營

鴻海（2317）教育基金會與台灣大學 IBM 量子電腦中心，以及台灣量子電腦暨資訊科技協會共同舉辦的高中生暑期量子營，即將在2022年8月15至 8月 19日舉辦。由於前兩年報名踴躍，甚至曾經只要收50個學生卻在首日就超過百位學生報名，今年特別因應廣大對量子科技有興趣的學生要求，加開名額至 100名。

「真的很高興看到這麼多高中生對量子有興趣，」鴻海教育基金會執行長汪用和表示，「有句話說，『得量子者得天下』，可見量子科技的重要性，所以在世界各國紛紛從高中就開始教授量子知識時，我們也希望能讓學生從高中就可以開始接觸，期盼也許能夠引發他們未來走上量子研究之路。」

台大量子電腦中心主任管希聖也表示，近期發現越來越多的高中生好奇量子科技，希望藉由量子營讓學生真正了解量子科技並產生興趣。而此次連續五天的課程不但將介紹「量子疊加態」、「量子糾纏態」的特性，還將帶領學生透過網路實際操作 IBM 系統，並經由量子電腦模擬器實做編寫第一次的量子線路、量子演算法，希望透過這五天的豐富課程及密集實作，帶領年輕學子一同踏入量子的神奇世界。