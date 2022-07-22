環球晶長約未鬆動 市場力挺

矽晶圓大廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭表示，長約仍未鬆動，今（22）日股價開盤後不久跑贏大盤，最高到485元，終場上漲13元，收在478元，漲幅逾2%。

半導體業界雜音四起，也傳出矽晶圓也出現鬆動現象，對此，徐秀蘭昨（21）日在法說會上表示，小尺寸如6吋客戶庫存壓力大，但8吋、12吋很可以，環球晶仍按合約進行，沒感受到太大的不一樣。

徐秀蘭進一步解釋，客戶間存貨水位存在差異，有些如手機存貨較高，但有些如高速運算、車用晶片仍然非常健康；不過環球晶存貨仍維持70億元左右，存貨很健康。

徐秀蘭也信心喊話，半導體在很多領域的應用是回不去了，半導體持續成長方向是確立的，半導體產值花50年破5,000億美元，但現在預估2023年將超過一兆美元，從5,000億美元到 1兆美元只有10年時間。