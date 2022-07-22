快訊

分科測驗考生大畫漫畫「探險活寶大戰哥吉拉」」 還有人畫表情符號都扣1級分

館長直播罵吳宗憲「你什麼洨」法院判確定要賠80萬元

歐洲燒40度熱浪、今夏熱死上千人 以後會是常態？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華碩VivoWatch獲衛福部認證 為台灣自行研發心電圖軟體

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導
ASUS VivoWatch。 華碩／提供
ASUS VivoWatch。 華碩／提供

華碩（2357）今（22）日表示，智慧健康錶系列ASUS VivoWatch，支援「心電圖應用軟體ECG APP (ASUS HealthConnect)」，通過衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）核准，取得醫療器材軟體認證(衛部醫器製字第007431號)，成為台灣首款自行研發的健康穿戴心電圖應用軟體。

華碩電腦營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，運用智慧醫療優化使用者自主健康管理體驗，提供醫事人員診斷、治療時全方位參考依據，一直是華碩健康穿戴裝置發展目標之一；隨著創新科技結合醫療器材等產品推陳出新，研發過程更須考量其安全性、有效性與實際應用等多元面向，此次非常感謝衛福部食藥署、財團法人醫藥品查驗中心，以及陽明交通大學陳右穎教授實驗室等單位，給予諸多專業指導及建議，在短短不到10個月就順利取得認證，為華碩奠下嶄新里程。

根據衛福部2022年最新資料顯示，心血管疾病高居國人第二大死因，每年約奪走兩萬多人性命，特別是早期心房顫動的心律不整，發作時間不固定且短暫，加上症狀不明顯，透過穿戴裝置進行長時間居家自主量測，除能提早發現異常，在追蹤照護上也扮演至關重要角色。

華碩指出，7月27日起將於Google Play Store及Apple Store線上商店釋出更新版本，陸續支援VivoWatch 5、SP等人氣機種。

華碩 軟體

延伸閱讀

震撼！這檔高股息ETF成分股「換菜率高達90%」 網喊吃豆腐

90分鐘縮短到50分鐘 苗消獲贈心電圖機搶黃金時間

韓國人曝兩家台灣企業「神行銷手法」 網驚：台灣人都不知道

華碩意外釋出ZenFone 9的介紹影片 維持5.9吋機身、相機有明顯升級

相關新聞

台積車用接單 再傳捷報

台積電車用接單再傳捷報，拿下全球最大汽車製造商福斯汽車與車用晶片大廠意法半導體（STMicroelectronics）合...

三星3奈米 下周一掀底牌

三星趕在上半年的最後一天（6月30日）「如預期」宣布3奈米獨步全球量產，卻引來各界質疑其良率、客戶來源等問題。南韓媒體報...

華碩VivoWatch獲衛福部認證 為台灣自行研發心電圖軟體

華碩（2357）今（22）日表示，智慧健康錶系列ASUS VivoWatch，支援「心電圖應用軟體ECG APP (AS...

華碩VivoWatch 獲衛福部醫療器材軟體認證

華碩（2357）智慧健康錶系列—ASUS VivoWatch，支援「心電圖應用軟體ECG APP (ASUS Healt...

深耕永續 南亞科首度發行氣候變遷相關財務風險報告

南亞科（2408）首度發行氣候變遷相關財務風險報告(Task Force on Climate-Related Fina...

紫光案審查 關鍵在技術

針對鴻海旗下工業富聯（FII）轉投資中國大陸紫光集團案，投審會官員昨（21）日證實已於19日傍晚收到鴻海送件，但申請文件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。