華碩VivoWatch 獲衛福部醫療器材軟體認證

華碩（2357）智慧健康錶系列—ASUS VivoWatch，支援「心電圖應用軟體ECG APP (ASUS HealthConnect)」，通過衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)核准，取得醫療器材軟體認證(衛部醫器製字第007431號)，成為台灣首款自行研發的健康穿戴心電圖應用軟體！7月27日起將於Google Play Store及Apple Store線上商店釋出更新版本，陸續支援VivoWatch 5、SP等人氣機種。

華碩電腦營運長暨全球資深副總裁謝明傑表示，「運用智慧醫療優化使用者自主健康管理體驗，提供醫事人員診斷、治療時全方位參考依據，一直是華碩健康穿戴裝置發展目標之一；隨著創新科技結合醫療器材等產品推陳出新，研發過程更須考量其安全性、有效性與實際應用等多元面向，此次非常感謝衛福部食藥署、財團法人醫藥品查驗中心，以及陽明交通大學陳右穎教授實驗室等單位，給予諸多專業指導及建議，在短短不到10個月就順利取得認證，為華碩奠下嶄新里程！」

根據衛福部2022年最新資料顯示，心血管疾病高居國人第二大死因，每年約奪走兩萬多人性命，特別是早期心房顫動的心律不整，發作時間不固定且短暫，加上症狀不明顯，透過穿戴裝置進行長時間居家自主量測，除能提早發現異常，在追蹤照護上也扮演至關重要角色。

華碩VivoWatch智慧健康錶系列的ECG APP，不僅能建立、紀錄、儲存、傳送與顯示第一導程(Lead I)相似的單通道心電圖，以及在可分類的波型上，協助醫師判斷心房顫動或竇性心律；旗艦機種VivoWatch 5，搭載獨家PPG及ECG雙感測器，還可量測脈波指數、血氧參考值(SpO2)、溫度、壓力指數，分析睡眠品質，並具備多項運動管理功能，搭配長達14天電池續航力，無時無刻都是個人掌握健康的貼身好夥伴。