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深耕永續 南亞科首度發行氣候變遷相關財務風險報告

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

南亞科（2408）首度發行氣候變遷相關財務風險報告(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD報告)，闡明南亞科技在營運與生產過程中，鑑別與評估氣候變遷風險的方法，以及風險帶來的潛在財務影響，並採取管理措施來提升氣候韌性。

南亞科表示，透過低碳策略布局，先進製程、低碳產品與綠色生產模式，達成減緩地球暖化的共同目標，促進全球產業的永續發展。

南亞科總經理李培瑛表示，2018年起導入TCFD架構，經由董事會風險管理委員會、企業永續委員會的運作，針對公司的營運風險進行督導與改善，以「治理」、「風險管理」、「策略」、「指標與目標」四大構面落實管理循環。

李培瑛指出，2021年，南亞科技共鑑別出34項的風險與機會，包含最大的風險為國際淨零趨勢下碳稅的開徵恐增加營運成本；最大的機會為高效節能DRAM產品的節能效益與商機。南亞科技也於2021年底正式提出科學基礎減量目標(Science Based Target, SBT)的承諾，目標於2030年減少25%的溫室氣體排放。

李培瑛強調，南亞科將以完整的公司治理架構與風險鑑別程序為基礎，透過產品的創新研發、綠色生產模式、強化調適能力、攜手永續夥伴與提升氣候素養五大策略積極管理風險與機會，提升公司的氣候韌性。

在永續成果方面，南亞科技2021年榮獲CDP氣候變遷「A-list」與水安全揭露「Leadership」評等，及國家企業環保獎等多項殊榮；代表南亞科積極應對氣候變遷，也驅動本公司在追求永續發展的道路上，不斷學習與前進。氣候變遷為全人類共同議題，南亞科技將持續強化治理能力、內化氣候風險為營運風險，藉由綠色產品與綠色生產模式減緩溫室氣體排放，並善用影響力與各利害關係人共同合作，邁向永續低碳社會。

南亞科 氣候變遷

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