環球晶董座：8吋、12吋矽晶圓需求仍健康 6吋鬆動

針對市場傳出半導體庫存調整風暴波及8吋矽晶圓供應，矽晶圓大廠環球晶 (6488) 董事長徐秀蘭今 (21) 日主持線上法說會表示，目前6吋矽晶圓客戶庫存調整確實壓力較大，但8吋、12吋需求仍健康，也依照長約生產及交貨，存貨仍然健康。

據調查，部分矽晶圓廠價格本季仍調漲，其他項目也未受部分IC設計客戶調整庫存減少在晶圓代工投片影響，價格仍持穩。業者強調，因通膨因素造成消費端需求轉弱，但矽晶圓的客戶和產品結構不同，因消費端需求減弱進行庫存調整者，資源轉向需求仍穩定者，排隊潮減退，但還不至讓矽晶圓廠得降價。

徐秀蘭今日在法說會中，也強調目前矽晶圓廠仍處於健康狀況，等環球晶公布第2季財報，大家就可驗證她的說法。

徐秀蘭說，因通膨、俄烏戰爭及相關特殊氣體、惰性氣體供應短缺、升息、匯率波動等，消費性需求減弱等，讓近期半導體產業遭遇逆風，不過整體半導體產業還是有很多支撐，包括 工業用、車用、基礎建設用，甚至綠能、太陽能等領域，需求還是很強，因此這波庫存調整，有的客戶存貨較高，但絕大部分客戶還是非常健康。

她舉手機需求雖然轉弱，但高效能運算需求還是很強。

至於這波半導體庫存調整，向上波及各尺寸的情況也不同。目前以6 吋小尺寸客戶庫存壓力較大、產能有點鬆動；8吋、12吋需求還是很健康，12吋還是供不應求，仍依長約生產交，只是客戶會調整產品組合。

環球晶發言人陳偉文也強調，目前環球晶長約也未出現鬆動或違約現象，價格和數量也沒有調整，客戶新議定的長約也持續進行

。

徐秀蘭認為，近期半導體產業逆風，應只是短暫修正。她認為半導體進入黃金十年的趨勢不會變。

徐秀蘭強調，半導體產業花了60年時間，產值突破5,000億元，但預估到2030年產值突破兆美元，只花了十年時間就會達成，成長速度相當驚人。

至於為何會在短短十年間爆發，徐秀蘭強調主要來自晶圓製造技術持續推動，加上5G帶動高效能運算、行動通訊、車用半導體和物聯網在各項領域新應用百花齊放。

她舉先進製程為例，今年下半年3奈米量產，到2030年將推進到1.4奈米，且其他製程產能也快速擴大，每平方毫米矽晶圓面積上電晶體密度將突破10億個，且其他製程產能持續擴充，對12吋需求會持續放大，這也是各廠為了確保產出，積極簽約長約數量的關鍵。

至於法人擔心2023或2024年是否會隨各家拚命建新廠，造成供於求的疑慮加深。徐秀蘭則提出釋疑說，半導體設備交期拉長，將抵消供過於求的疑慮。

她說，疫情前，半導體設備交貨期約為三到六個月，2020年後延長至12-18 個月，因俄烏戰爭、材料短缺等因素影響，最近半導體設備交貨期已持續拉長至 18-30 個月，這些因素將拖延晶圓代工廠擴產腳步，外界過度放大解讀。