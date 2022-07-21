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中美晶轉投資台特化 拚年底興櫃

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導

太陽能中美晶（5483）董事長徐秀蘭今（21）日在法說會上表示，中美晶轉投資方面主要考量聚焦與綜效，鎖定半導體及能源兩大領域，宛如下一盤棋。其中轉投資台特化，預計今年底登錄興櫃。

中美晶今年6月營收達新台幣72.6億元，創歷史新高，第2季營收首度突破200億元，達202.7億元，連續8季成長。

依中美晶資料顯示，對半導體投資比例，環球晶（6488）持股達51.17%、台特化約30.93%、兆遠（4944）31.6%、宏捷科（8086）27.49%、朋程（8255）22.75%及Transphorm約7.07%。在太陽能方面，100%持有德國Aleo Solar、菲律賓Sulu Electric Power And Light、台灣旭鑫，以及加拿大Silfab約15%股權。

徐秀蘭說，太陽能業務成長可期，太陽能事業相關業績今年有機會接近100億元水準。

太陽能 中美晶

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