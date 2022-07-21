環球晶信心喊話 長約沒鬆動
半導體矽晶圓廠環球晶（6488）於21日參與櫃買市場業績發表會，針對半導體市場有雜音，該公司強調，目前其與客戶簽訂的長約（LTA）並沒有鬆動情形，依然努力簽訂新約中。
環球晶6月、第2季業績均為歷史新高，累計上半年合併營收為338.46億元，年增12.7％，也是歷年同期新高。
環球晶的長約比例高，一向是該公司營運的重要根基，目前半導體下游市況不佳的情形逐漸向上蔓延，讓外界相當關注其客戶對於長約執行，是否可能動搖。據了解，環球晶的長約保量也保價，該公司指出，客戶端相對謹慎小心，不過其簽訂的長約年度，不只涵蓋今、明年，甚至可長達8到10年，目前並沒有鬆動跡象，也持續努力簽訂新約。
環球晶說，該公司本身目前存貨狀況依然穩定，8／12吋矽晶圓都還很健康，僅6吋訂單能見度縮減。現貨供應也都已經談定，價格並沒有修正。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言