環球晶信心喊話 長約沒鬆動

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）於21日參與櫃買市場業績發表會，針對半導體市場有雜音，該公司強調，目前其與客戶簽訂的長約（LTA）並沒有鬆動情形，依然努力簽訂新約中。

環球晶6月、第2季業績均為歷史新高，累計上半年合併營收為338.46億元，年增12.7％，也是歷年同期新高。

環球晶的長約比例高，一向是該公司營運的重要根基，目前半導體下游市況不佳的情形逐漸向上蔓延，讓外界相當關注其客戶對於長約執行，是否可能動搖。據了解，環球晶的長約保量也保價，該公司指出，客戶端相對謹慎小心，不過其簽訂的長約年度，不只涵蓋今、明年，甚至可長達8到10年，目前並沒有鬆動跡象，也持續努力簽訂新約。

環球晶說，該公司本身目前存貨狀況依然穩定，8／12吋矽晶圓都還很健康，僅6吋訂單能見度縮減。現貨供應也都已經談定，價格並沒有修正。