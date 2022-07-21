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入股紫光成焦點 鴻海這樣回應

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

針對投資中國大陸紫光集團一事，鴻海（2317）發言人巫俊毅今（21）日表示，已在本週、19日向投審會正式遞件，將會配合投審會進度進行後續說明，「這樣的一個投資案對產業與集團本身，都是有利的發展，鴻海會在審議中大力說明」。

鴻海今日在證交所「科技大未來」業績發表會打頭陣，由鴻海發言人巫俊毅主講，市場更是關注鴻海投資中國大陸紫光集團一事。

對此巫俊毅表示，這個投資案主要是透過鴻海子公司，於當地上市的工業富聯，以自有資金透過第三方基金所做出的一個投資決定；巫俊毅強調，目前「新紫光」集團，主業為IC設計、交換機、路由器與伺服器等產業，這些都符合鴻海集團發展所需，所以才會做出投資決定。

巫俊毅強調，鴻海已經在19日正式向投審會遞件申請，會配合投審會行政進度，進行後續必要的說明。

至於投審會接下來是否會有駁回或罰款等相關處置？巫俊毅回應「我們認為會是一個正向的發展」，新紫光所涉及的四大主業，都是有利於鴻海集團發展，「我們在審議過程中會大力說明，這是現階段最重要的事情」。

鴻海 投審會

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