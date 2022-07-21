訊連結合聯發科智慧物聯網平台Genio 打造人臉辨識AIoT

AI人臉辨識領導廠商訊連科技（5203）今（21）日宣布，旗下FaceMe®人臉辨識引擎，現整合於IC設計大廠聯發科技（2454）AIoT平台旗艦款晶片Genio 1200。彈性且精準的FaceMe人臉辨識與聯發科技高效能、低功耗Genio平台之組合，為人臉辨識AIoT應用提供更理想的選擇。

訊連科技跨平台人臉辨識引擎FaceMe以其99.73%的正確辨識率、百萬分之一誤認率名列全球最精準的人臉辨識引擎之一。FaceMe支援多元作業系統，並為聯發科技Genio等各式IoT及AIoT平台優化，為IoT/AIoT開發商及系統整合商提供優異的人臉辨識技術，使垂直產業部署更具彈性。

聯發科技的全方位AIoT平台Genio提供包括超高性能及能效的晶片組、開放SDK平台、各式AI模型優化校正工具與技術支援。作為Genio系列的旗艦產品，Genio 1200專為高階AIoT產品及邊緣處理需求而設計；藉由CPU、GPU與APU（AI處理單元）的晶片組合，可大幅發揮AI功能，滿足FaceMe等AI人臉辨識引擎、多媒體效能與低功耗需求。目前FaceMe與Genio 1200的完美整合，已於Android裝置上取得優異的結果。

聯發科技智聯網事業部副總經理Richard Lu表示，AI應用可帶動各樣創新，聯發科技的任務就是運用Genio智慧物聯網平台幫助企業推動最新、最強大的邊緣技術。我們十分期待看到訊連科技運用Genio 1200所支援的人臉辨識產品為使用者帶來更多嶄新的體驗。

訊連科技董事長暨執行長黃肇雄表示，隨著AIoT應用普及，市場勢必需要更高效、節能的解決方案。這次聯發科與訊連的合作，將Genio出色的AI效能與FaceMe快速、準確可靠的人臉辨識引擎相結合，充分滿足市場需求。