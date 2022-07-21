快訊

籃球／林書豪下一步轉戰台灣？傳P聯盟新北國王將有動作

戰車鑑定作業遭砲尾環壓傷 24歲士兵「4月才入伍」裝葉克膜搶救

巨鼠4樓外牆上奔馳！想鑽進住家下秒慘了 驚悚影片曝光

訊連結合聯發科智慧物聯網平台Genio 打造人臉辨識AIoT

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

AI人臉辨識領導廠商訊連科技（5203）今（21）日宣布，旗下FaceMe®人臉辨識引擎，現整合於IC設計大廠聯發科技（2454）AIoT平台旗艦款晶片Genio 1200。彈性且精準的FaceMe人臉辨識與聯發科技高效能、低功耗Genio平台之組合，為人臉辨識AIoT應用提供更理想的選擇。

訊連科技跨平台人臉辨識引擎FaceMe以其99.73%的正確辨識率、百萬分之一誤認率名列全球最精準的人臉辨識引擎之一。FaceMe支援多元作業系統，並為聯發科技Genio等各式IoT及AIoT平台優化，為IoT/AIoT開發商及系統整合商提供優異的人臉辨識技術，使垂直產業部署更具彈性。

聯發科技的全方位AIoT平台Genio提供包括超高性能及能效的晶片組、開放SDK平台、各式AI模型優化校正工具與技術支援。作為Genio系列的旗艦產品，Genio 1200專為高階AIoT產品及邊緣處理需求而設計；藉由CPU、GPU與APU（AI處理單元）的晶片組合，可大幅發揮AI功能，滿足FaceMe等AI人臉辨識引擎、多媒體效能與低功耗需求。目前FaceMe與Genio 1200的完美整合，已於Android裝置上取得優異的結果。

聯發科技智聯網事業部副總經理Richard Lu表示，AI應用可帶動各樣創新，聯發科技的任務就是運用Genio智慧物聯網平台幫助企業推動最新、最強大的邊緣技術。我們十分期待看到訊連科技運用Genio 1200所支援的人臉辨識產品為使用者帶來更多嶄新的體驗。

訊連科技董事長暨執行長黃肇雄表示，隨著AIoT應用普及，市場勢必需要更高效、節能的解決方案。這次聯發科與訊連的合作，將Genio出色的AI效能與FaceMe快速、準確可靠的人臉辨識引擎相結合，充分滿足市場需求。

聯發科 訊連

延伸閱讀

科技結合藝術 全球第一棵LED互動許願樹衛武營亮相

投資人揚眉吐氣 台股漲204點收14,937點 台積重回500元

搶下蘋果供應鏈的敲門磚？聯發科股價衝700元

參訪桃園虎頭山新創園區 林智堅：桃竹科技廊帶串聯

相關新聞

遠傳併亞太電 勞資協商零進度 工會促盡速協商別再拖

遠傳電信斥資247億元收購亞太電信，但自宣布合併迄今近5個月，亞太電信工會說，與亞太資方進行多達8次的協商，亞太卻屢以「...

8吋晶圓廠下半年將供過於求！魏哲家一席話 預示晶圓代工警訊

根據《財訊》報導，過去兩年，晶圓代工不斷漲價的歡樂派對即將散場。今年下半年，成熟製程產品開始供過於求，IC設計公司和代工廠正進行調整，為景氣寒冬做準備。

傳3奈米正式投片台積電：不評論市場傳聞

晶圓代工龍頭台積電傳出3奈米製程近期正式投片，首度在竹科、南科南北二地同步量產最先進製程，對此台積電接受中央社記者詢問指...

鴻海投資新紫光集團 19日已遞件給投審會

鴻海（2317）發言人巫俊毅今（21）日參加證交所主題式業績發表會，針對鴻海集團投資紫光的進度，他表示，鴻海集團投資新紫...

車用半導體二哥恩智浦 為何忙跟鴻海、英業達造生態系？

鴻海（2317）20日宣布與車用半導體大廠恩智浦（NXP）策略聯盟，8月又將宣布與英業達（2356）策略合作車載電子「S...

智邦竹北AI科技園區動工 打造創新研發與智慧製造中樞

網通大廠智邦今（21）日舉行竹北AI園區奠基典禮，以落實深耕台灣、開拓全球市場、與上下游廠商共同協作、打造全球共生體系為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。