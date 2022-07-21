投資紫光備受關注 鴻海：周二已向投審會遞件
鴻海集團投資中國大陸新紫光集團，成為本月科技圈焦點；鴻海發言人巫俊毅今（21）日出席證交所「科技大未來」業績發表會時指出，鴻海已於7月19日向投審會遞件呈報，接下來，會配合投審會進度進行必要說明。
鴻海旗下工業富聯透過基金間接投資了新紫光集團，巫俊毅指出，工業富聯本身是大陸上市公司，此次是透過自有資金、透過第三方基金來進行投資，投資紫光的決策，是由第三方基金公司管理人做出的投資決策，「我們尊重決策，後續也會把相關必要流程來完成。」
分析投資紫光對鴻海集團的未來發展意義，巫俊毅說，「現在的新紫光集團，主業是在IC Design 、交換機、路由器、伺服器等，這都符合鴻海集團發展所需，這就是整體的脈絡。我相信，這樣的一個投資案對於整個產業、鴻海集團本身是長期有利的發展。」
由於新紫光集團在中國大陸市場占有重要地位，市場也有好奇，如果投審會最終決定不通過這項投資，鴻海是否還有其他備案。
對此，巫俊毅表示，「這個階段還是會全力跟投審會做說明。我相信這涉及的幾個行業，基本上，應該都是有利於集團發展，在審議過程裡面，公司會做很充分的說明，我們希望最後是正向發展。」
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