車用半導體二哥恩智浦 為何忙跟鴻海、英業達造生態系？

鴻海（2317）20日宣布與車用半導體大廠恩智浦（NXP）策略聯盟，8月又將宣布與英業達（2356）策略合作車載電子「Server In Car」，除此之外緯創（3231）、廣達（2382）、台達電（2308）、海華（3694）、啟碁（6285）、為昇科都是NXP生態系成員，為何NXP緊密擁抱台廠？

一台汽車用上3000多個半導體元件，車用半導體產業的競爭激烈度不亞於、甚至超越個人電腦半導體戰場，換言之「高強度競爭」可能是答案。

NXP一度是全球最大車用半導體大廠，但2020年之後交出王座，成為第二。車用半導體龍頭必須不斷併購，2015年英NXP購飛思卡爾（Freescale）後成為汽車半導體巨頭，2019年又買下Marvell的WiFi 與藍牙部門，不過對手也買不停，2020 年英飛凌（Infineon）買下賽普拉斯(Cypress Semiconductor)，市占率就擴張至13.2%擠下NXP。

目前NXP在車用半導體以10.9%市占居次，瑞薩半導體（Renesas）8.5%第三，德儀（TI）第四(8.3%)，意法半導體（ST Micro）7.5%居五。至此可知，車用半導體目前還沒有壓倒性的龍頭，只要對手砸金併購，市場就會再洗牌一次。

車用半導體大亂鬥，NXP喊出MCU、BMS要奪第一

車內有許多系統，車用半導體前5強各有擅長，比方瑞薩半導體在車用MCU（微控制器）稱霸全球，市占率26.7%，NXP在車用MCU排名第二，市占率26.3%（綜合類MCU量則第一大），英飛凌16.9%居三。

不過隨汽車處理資料量增加，MPU（微處理元件，比MCU效能好）需求也增加，NXP的S32家族車用晶片就包含MPU跟MCU產品，NXP評估跟老大差距有限，也喊出2023年就要擠下瑞薩，以市占率30%攻頂，而跟鴻海合作Model C車也是一步棋。

另外在車用能源相關半導體英飛凌是第一，但電力電動化領域中關鍵的電池管理系統（BMS）方面，根據市調機構資料，美商ADI是第一，德儀第二，NXP在2021年排名第三，但NXP已喊出要一口氣打敗兩強敵在2025年躍居第一的口號（預言2023年要先變第二）。

而感測器（含雷達也在內）又是另一個戰場，目前雷達業務雖是NXP車用半導體營收中10%的生意，不過NXP還只是小咖，BOSCH遙遙領先拿下第一（市占率22.2%），而英飛凌第二（市占率15.5%），安森美第三（10%），NXP市占率7.3%，前面還有Melexis。

策略聯盟跟供應商差在哪？強調車用半導體沒合作

NXP跟鴻海宣布合作，緊接著8月又將宣布與英業達策略合作，業者指出，差異將在於整車系統與模組的層次不同，鴻海是整車設計研發，包括底盤、動力總成、車用資訊娛樂系統（IVI）、車內網路、資安跟接取元件等，包括後續軟體升級安全，而英業達、廣達的合作以車內ECU（電子控制元件）模組為主，有專門功能，後者已打入國際車廠，。

NXP要在MCU（微控制器）及BMS（電池管理系統）等領域拿下第一，除既有傳統車廠合作關係，對新創領域也伸出橄欖枝，跟鴻海及英業達等業者的合作有助於拓展新出海口。

特別的是，鴻海的電池廠2024年將量產，對NXP而言，若要在BMS領域拿下第一，除跟汽車原廠合作，也必須與電池廠三方緊密配合，故NXP跟鴻海的結盟將有助於擴張BMS業務機會。

對鴻海而言，整車開發有NXP經驗可加速產品驗證時間，降低開發成本，讓新車款與國際對手同步，爭取車廠青睞。

鴻海宣示與NXP合作開發下一代智慧聯網車用平台，以NXP的S32家族處理器為核心，開發次世代車款，合作範圍包括電子電氣架構（EEA）以及車用網路安全（Cybersecurity）2大平台及7大應用，但NXP也強調沒有在車用半導體領域合作。

外界關心純供應商角色與策略聯盟有何差異？恩智浦台灣區業務副總經理臧益群表示，前者就是買賣及提供設計服務，但後者需要更多研發人力，對模組、系統、功能提供測試跟驗證服務，故NXP將加大台灣投資。

他舉例，鴻海Model C用NXP晶片，這是未來兩年主流規格，但次世代將更重視網路安全，當統合零件後要做功能驗證，NXP有經驗能協助台灣業者完成IATF16949、ISO26262、ISO21434、ISO21448相關認證。

「不是像做電腦這樣簡單！」臧益群指出，鴻海做整車，需要統合力，測試跟認證工程師方面台灣其實需要更多交流，NXP不只是賣晶片，解決方案（應用）已是DNA，台灣汽車需要很多資源跟經驗，需要學習期，NXP可以無時差支持。

隨汽車電子化加速，台灣供應鏈切入EEA（電子電器架構）之門已經打開，臧益群指出，除了鴻海，若台灣其他業者願意合作，NXP都願意提供解決方案跟know how（經驗）提供協助。