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車用半導體二哥恩智浦 為何忙跟鴻海、英業達造生態系？

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
鴻海科技集團產品長蕭才祐跟恩智浦台灣區業務副總經理臧益群出席記者會，宣布策略合作。鴻海提供
鴻海科技集團產品長蕭才祐跟恩智浦台灣區業務副總經理臧益群出席記者會，宣布策略合作。鴻海提供

鴻海（2317）20日宣布與車用半導體大廠恩智浦（NXP）策略聯盟，8月又將宣布與英業達（2356）策略合作車載電子「Server In Car」，除此之外緯創（3231）、廣達（2382）、台達電（2308）、海華（3694）、啟碁（6285）、為昇科都是NXP生態系成員，為何NXP緊密擁抱台廠？

一台汽車用上3000多個半導體元件，車用半導體產業的競爭激烈度不亞於、甚至超越個人電腦半導體戰場，換言之「高強度競爭」可能是答案。

NXP一度是全球最大車用半導體大廠，但2020年之後交出王座，成為第二。車用半導體龍頭必須不斷併購，2015年英NXP購飛思卡爾（Freescale）後成為汽車半導體巨頭，2019年又買下Marvell的WiFi 與藍牙部門，不過對手也買不停，2020 年英飛凌（Infineon）買下賽普拉斯(Cypress Semiconductor)，市占率就擴張至13.2%擠下NXP。

目前NXP在車用半導體以10.9%市占居次，瑞薩半導體（Renesas）8.5%第三，德儀（TI）第四(8.3%)，意法半導體（ST Micro）7.5%居五。至此可知，車用半導體目前還沒有壓倒性的龍頭，只要對手砸金併購，市場就會再洗牌一次。

車用半導體大亂鬥，NXP喊出MCU、BMS要奪第一

車內有許多系統，車用半導體前5強各有擅長，比方瑞薩半導體在車用MCU（微控制器）稱霸全球，市占率26.7%，NXP在車用MCU排名第二，市占率26.3%（綜合類MCU量則第一大），英飛凌16.9%居三。

不過隨汽車處理資料量增加，MPU（微處理元件，比MCU效能好）需求也增加，NXP的S32家族車用晶片就包含MPU跟MCU產品，NXP評估跟老大差距有限，也喊出2023年就要擠下瑞薩，以市占率30%攻頂，而跟鴻海合作Model C車也是一步棋。

另外在車用能源相關半導體英飛凌是第一，但電力電動化領域中關鍵的電池管理系統（BMS）方面，根據市調機構資料，美商ADI是第一，德儀第二，NXP在2021年排名第三，但NXP已喊出要一口氣打敗兩強敵在2025年躍居第一的口號（預言2023年要先變第二）。

而感測器（含雷達也在內）又是另一個戰場，目前雷達業務雖是NXP車用半導體營收中10%的生意，不過NXP還只是小咖，BOSCH遙遙領先拿下第一（市占率22.2%），而英飛凌第二（市占率15.5%），安森美第三（10%），NXP市占率7.3%，前面還有Melexis。

策略聯盟跟供應商差在哪？強調車用半導體沒合作

NXP跟鴻海宣布合作，緊接著8月又將宣布與英業達策略合作，業者指出，差異將在於整車系統與模組的層次不同，鴻海是整車設計研發，包括底盤、動力總成、車用資訊娛樂系統（IVI）、車內網路、資安跟接取元件等，包括後續軟體升級安全，而英業達、廣達的合作以車內ECU（電子控制元件）模組為主，有專門功能，後者已打入國際車廠，。

NXP要在MCU（微控制器）及BMS（電池管理系統）等領域拿下第一，除既有傳統車廠合作關係，對新創領域也伸出橄欖枝，跟鴻海及英業達等業者的合作有助於拓展新出海口。

特別的是，鴻海的電池廠2024年將量產，對NXP而言，若要在BMS領域拿下第一，除跟汽車原廠合作，也必須與電池廠三方緊密配合，故NXP跟鴻海的結盟將有助於擴張BMS業務機會。

對鴻海而言，整車開發有NXP經驗可加速產品驗證時間，降低開發成本，讓新車款與國際對手同步，爭取車廠青睞。

鴻海宣示與NXP合作開發下一代智慧聯網車用平台，以NXP的S32家族處理器為核心，開發次世代車款，合作範圍包括電子電氣架構（EEA）以及車用網路安全（Cybersecurity）2大平台及7大應用，但NXP也強調沒有在車用半導體領域合作。

外界關心純供應商角色與策略聯盟有何差異？恩智浦台灣區業務副總經理臧益群表示，前者就是買賣及提供設計服務，但後者需要更多研發人力，對模組、系統、功能提供測試跟驗證服務，故NXP將加大台灣投資。

他舉例，鴻海Model C用NXP晶片，這是未來兩年主流規格，但次世代將更重視網路安全，當統合零件後要做功能驗證，NXP有經驗能協助台灣業者完成IATF16949、ISO26262、ISO21434、ISO21448相關認證。

「不是像做電腦這樣簡單！」臧益群指出，鴻海做整車，需要統合力，測試跟認證工程師方面台灣其實需要更多交流，NXP不只是賣晶片，解決方案（應用）已是DNA，台灣汽車需要很多資源跟經驗，需要學習期，NXP可以無時差支持。

隨汽車電子化加速，台灣供應鏈切入EEA（電子電器架構）之門已經打開，臧益群指出，除了鴻海，若台灣其他業者願意合作，NXP都願意提供解決方案跟know how（經驗）提供協助。

半導體 鴻海

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