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遠傳併亞太電 勞資協商零進度 工會促盡速協商別再拖

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
上百名的亞太電信員工今分別到遠傳、亞太電信門市抗議，要求資方拿出保障員工權益的實質方案，勿坑殺員工。圖／北市產總提供
上百名的亞太電信員工今分別到遠傳、亞太電信門市抗議，要求資方拿出保障員工權益的實質方案，勿坑殺員工。圖／北市產總提供

遠傳電信斥資247億元收購亞太電信，但自宣布合併迄今近5個月，亞太電信工會說，與亞太資方進行多達8次的協商，亞太卻屢以「還在討論」、「轉知遠傳」、「遠傳尚未回應」、「需由遠傳決定」等理由推託，不顧2千名亞太員工勞動權益，協商零進度也讓員工惴惴不安。

超過百名的亞太員工今分別到遠傳、亞太電信門市抗議，要求資方拿出保障員工權益的實質方案，也呼籲遠傳別當背後靈，應主動參與協商。

亞太電信工會表示，3月中旬就草擬出一份員工權益保障方案，希望不論年資深淺、留任或資遣，均能於公司消滅時，最大化保障工會會員們的生存及工作權益，但在與資方代表協商過程中，公司竟然以各種理由推託，導致協商完全零進度。

工會說，無論亞太、遠傳兩邊公司對於工會版本滿意與否，至少應由資方提出相對案、進行實質討論，亞太現在卻推給未來老闆遠傳，遠傳則推給現在的雇主亞太，兩邊互踢皮球，對員工生存及工作權視若無睹，這兩家標榜企業社會責任、對外公開承諾盡速協商的公司，實際上卻是假協商、真推託。

亞太電信工會表示，已接獲相當多的會員反映，亞太公司可能是採取一邊假意協商，一手真實逼退員工的手段，亞太電信現在陸續關閉門市，員工被迫調動職務或工作地點，若無法配合就只能自請離職，更在合併在即、無法推出優惠方案的前提下，訂定高於同業的不合理KPI，並以PIP（員工績效輔導、未達績效可能資遣）來威脅勞工。

針對作為未來老闆的遠傳電信，亞太電信工會則說，雖然併購案尚未完成，但實際上，遠傳現在就是亞太的第2大股東，遠傳不能只做背後靈下指導棋，應該主動出面參與勞資協商，包括亞太員工是否能夠留任遠傳、單位與職務內容、薪資考核等勞動條件，都是員工最關心的，但現在一無所悉，難道只能被動等待合併基準日公布的那一天？

亞太電信工會說，遠傳併購亞太後，對遠傳、鴻海兩大財團都是利多，卻只有員工被犧牲、被拋棄，工會主張，兩個集團不能僅按照勞基法做最低給予，資方更應善盡ESG社會責任，給予留任員工安全、安定的工作環境，並確保不留任員工能獲得優於法令的資遣費，亞太電信公司、遠傳電信公司也應共同參與和亞太工會的協商，若兩公司持續進行拖延無效協商，工會將不排除升高動作，進行更激烈的陳抗。

遠傳電信 亞太電信 資遣費 併購

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