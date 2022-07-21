為新機暖身 三星總裁盧泰文看好折疊機市場潛力

三星即將在8月10日發表新的折疊機種，三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文在發表會前夕，發文為新機暖身。盧泰文表示，2021年，全球折疊智慧型手機出貨量直逼1,000萬支大關；若以2020年為基期，整體產業成長幅度逾300%。預測此波熱潮仍將持續，折疊裝置在整體智慧型手機市場占有率不斷攀升，將呈現明顯的普及化態勢。

盧泰文指出，十年前三星留意到智慧型手機千篇一律－平面的長方形顯示器，因此著手省思、立志推出顛覆性的新技術。三星不斷思考：如何同時升級螢幕尺寸與便攜性，實現面面俱到的目標？因此三星以全新的造型設計、前所未有的體驗突破重圍，並超越傳統智慧型手機的能耐。在克服重重技術阻礙，2019年推出首款折疊智慧型手機，期重塑產業的未來樣貌。

盧泰文分析，現今世界比以往更緊密相連，改變也更加快速。工作和娛樂變得密不可分，實體與數位世界之間的界線逐漸模糊。透過單一裝置－智慧型手機，打理辦公、娛樂與健康大小事。因此消費者需要一部靈活的裝置，滿足多元的日常需求，Galaxy Fold和Galaxy Flip達成了這項使命。

今年三星著眼於每一處細節，在各方面取得長足的進展，將藉由這兩款改變行為的裝置，實現令人耳目一新的體驗。盧泰文強調，消費者將在8月10日登場的 Unpacked發表會上，看到三星創新科技展現的影響力，不僅只限於科技的能耐，而更著重消費者的一舉一動。他也迫不及待想向消費者展示，三星Galaxy折疊新機如何發揮「終極生產力工具」與「自我表達神器」的潛力。