智邦竹北AI科技園區動工 打造創新研發與智慧製造中樞

網通大廠智邦今（21）日舉行竹北AI園區奠基典禮，以落實深耕台灣、開拓全球市場、與上下游廠商共同協作、打造全球共生體系為目標，將竹北AI園區定位為智邦集團全球創新中樞，串聯先進技術、優質研發、智慧製造、永續理念，創造跨越世代、持續演化的活力。

智邦科技董事長林明蓉表示，「參與新竹縣楊文科縣長帶領的新竹縣國際AI智慧園區前瞻計劃，是智邦集團重要的里程碑，也是智邦大家庭的喜事，我們帶著知福、惜福、再造福的心意，以看起來最簡化的建築設計，讓空間使用的彈性和包容度極大化；看似簡單的建築設計，其實已經在設計的過程中，模擬過複雜而細膩的空間多功能的組合，滿足隨著未來時間的推移，所需要的空間功能和型態。」

智邦竹北AI園區的設計概念，展現在整棟建築物的空間設計上，其中包括所有樓層隔間設計都可快速拆解重組，大幅提升使用彈性；透過折疊式的空間利用概念，可測試不同規模的智慧製造場景；而一樓的開放區域，將成為智邦與社會公眾共享新興科技應用的實境場域。

作為集團內的全球創新中樞，智邦竹北AI園區將與研發資源緊密結合，成為新產品導入基地，開發創新製程、建立先進測試驗證環境、快速打樣試產流程，為全球客戶提供高效率的新產品導入服務。並以新產品導入作為應用場景，運用AI、物聯網、大數據等技術，建構自有智慧製造系統，以竹北AI園區為先行基地，複製至其他生產據點，達成一套系統、全球運行的目標，強化智邦全球供應鏈運作韌性。