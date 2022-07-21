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智崴推動漫元宇宙 迎接疫情後旅遊人潮

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
智崴董事長歐陽志宏（右）。圖／業者提供
智崴董事長歐陽志宏（右）。圖／業者提供

智崴資訊（5263）轄下i-Ride飛行劇院於今(21)日舉辦「夏日動漫飛行祭」記者會，宣告明(22)日起將於台北、高雄飛行劇院上映三部動漫主題強檔影片，分別是與日本講談社合作的《進擊的巨人 奪還之戰》、《攻殼機動隊》和自創IP《地球保衛戰》，透過智崴的六軸飛行體感設備，引領觀眾飛越異次元，掀起動漫元宇宙熱潮，正式迎接疫情解封的時代。

智崴i-Ride飛行劇院去年推出《進擊的巨人》三部曲，讓遊客彷彿穿戴了立體機動裝置騰空對決抵抗巨人，擬真的飛行體驗讓粉絲驚豔！預購開賣當天，座位便全數完銷，上映一個月即創下總營收600萬元的佳績。許多動漫迷皆扼腕敲碗，期盼能夠再度上映。《攻殼機動隊 Ghost Chaser》為講談社唯一授權的VR體感娛樂體驗，引領觀眾與公安九課並肩作戰，在未來城市中疾速奔馳。自製體感動畫《地球保衛戰》，將i-Ride六軸飛行座椅的體感動作運用淋漓盡致，觀眾化身戰機飛行員，以戰鬥機飛行視角近距離與怪獸搏鬥，挑戰尖叫和體力極限!

智崴集團表示，國際旅遊市場受疫情影響的這兩年期間，團隊仍持續儲備研發能量，在價格數千萬的中小型設備至十數億台幣的高端產品線，積極以創新的技術開發更多元、豐富的新設備，以多樣化的產品迎接疫情後復甦的市場需求。根據Visa與亞太旅行協會（Pacific Asia Travel Association，PATA）合作的趨勢研究報告指出，今年暑假將會是亞太地區旅遊產業復甦的起點。而據智崴觀察，自今年第二季開始，國際大型主題樂園的來客數，皆已陸續恢復至逼近疫情前2019年同期的水準，業務團隊亦開始接到越來越多來自世界各地客戶的洽詢。足見樂園業主對未來的展望深具信心，而人們旅遊、相聚的渴望，正鼓吹著樂園業主提供嶄新、獨特的遊樂設備體驗。

智崴集團表示，隨著元宇宙熱潮的興起，主題樂園業主對於整合體感科技的元宇宙體驗特別感興趣，根據AECOM Asia 2022年的主題樂園產業分析報告，新世代的家長為小孩選擇遊樂地點時，除了教育性之外，也樂於優先考慮具創新、高科技的體驗。智崴所發展的沉浸式模擬科技，結合旅遊和教育市場的應用，不論是主題樂園、水族館、動物園或是數位內容展覽，都能透過先進的體感模擬系統、5G、AIoT、區塊鏈等技術，打造更沉浸的互動體驗，讓遊客獲得美好和虛實難辨的真實感受。

智崴 進擊的巨人 疫情

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