台積電攜手日商瑞穗銀 簽訂10億美元永續連結貸款

日商瑞穗銀行持續發展綠色金融，推動永續發展，攜手台灣積體電路製造股份有限公司共同簽訂10億美元永續發展連結型貸款額度(Sustainability Linked Loan, SLL)。

瑞穗銀行將於額度存續期間，持續追蹤台積電的相關永續表現，包括溫室氣體排放，再生能源使用率，以及有效降低水質汙染物的排放量，並視達成幅度，提供優惠之貸款利率，期望與台積電攜手持續達成永續發展目標。

台積電深耕綠色製造，善盡企業公民責任，是全球唯一連續21年入選道瓊永續世界指數的半導體公司，且為全球首家加入全球再生能源倡議組識（RE100）的半導體企業。除了承諾於2050年前全球營運將100%使用再生能源，亦承諾將於 2050 年達到淨零排放目標。台積電並發布氣候相關財務揭露報告書，揭露其致力於因應氣候變遷、管理氣候風險、減緩氣候衝擊等面向之系統性作為。未來也將持續攜手供應鏈實踐綠色行動，帶動供應鏈永續發展。

瑞穗金融集團於2003年10月成為亞洲金融機構首例採用赤道原則架構及標準評估客戶的營運對環境和社會造成的影響的銀行。於2021年7月加入PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials, 碳核算金融聯盟)，為第一個加入此聯盟的日本金融機構，並在2021年11月出任當時新成立的 PCAF Japan Coalition的首任主席。

瑞穗金融集團除了持續推動永續發展，也致力於在永續金融領域取得領導地位。瑞穗金融集團長期的永續金融目標為自2019至2030永續金融累積放貸金額25兆日圓(其中12兆日圓為環境相關融資)。依Refinitiv LPC統計，2021年瑞穗金融集團於亞太地區及日本國內Green & ESG Loan Top Tier Lender排行榜皆居首位，放貸總額分別達到79億美元及49億美元。

瑞穗銀行在台灣至今已累積數件永續連結貸款的案件，身為日本三大銀行金融領航者，也希望透過本次與台積電的合作，能夠號召更多企業一同倡議淨零排放、加入永續投資的行列，進而提升台灣整體永續競爭力。