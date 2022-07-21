快訊

驚！玩SUP衰掉iPhone 13進海底 5小時後退潮美美現身沒問題

三軍聯訓基地戰車鑑定作業 兩兵遭砲管撞擊1傷1命危

痔瘡和大腸癌的排便出血有不同嗎？專科醫師教你依3指標分辨

大成長城公司收購案未申報 公平會開罰60萬元

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

近年國內有諸多結合收購案，但有些則是該申報未申報。公平會調查發現，大成長城公司於109年間透過具控制性之事業陸續取得英屬蓋曼群島商Food China Inc.(下稱FCI)之股份，至同年8月間累計達到34.14%，至同年11月間持股比例提升至超過50%，又FCI 100%持有中華食物公司之股份，可認大成長城公司得直接或間接控制FCI及中華食物公司之業務經營或人事任免，該行為已經屬於公平交易法第10條第1項第2款及第5款規定的結合型態，決議裁罰60萬元。

公平會指出，除了符合結合型態之外，如果其銷售金額或市占率達到申報門檻，就應該向公平會申報。經查大成長城公司計算申報門檻之方式有誤，以致其誤認未達申報門檻而未申報，但依公平會之計算方式，此案已達法定申報門檻，屬應申報而漏未申報之案件，違反同法第11條第1項規定，因此決議裁罰60萬元。

公平會提醒，事業為經營上之考量，可能有相關持股或併購規劃，如果是大型事業，尤應注意公平法結合申報之規定，當個別案件是否應申報有疑慮時，也歡迎使用該會於110年8月間新推出的結合申報前諮詢服務，該服務可以就個別案件提供應否申報之具體建議，歡迎事業多加利用。

公平會 長城

延伸閱讀

男大生申請租屋補助遭整棟霸凌 內政部：可申訴房東

房東不能禁止房客申請租金補助 違者罰50萬元

行政院會明討論教育人員任用條例 教師解聘有新規

曾獻瑩報准參選亂布局？ 四叉貓爆：他曾列蔣萬安進「不推薦名單」

相關新聞

大成長城公司收購案未申報 公平會開罰60萬元

近年國內有諸多結合收購案，但有些則是該申報未申報。公平會調查發現，大成長城公司於109年間透過具控制性之事業陸續取得英屬...

加盟廣告膨風宣稱單月營業額 公平會開罰5萬元

肆意商行於招募「41EARLYBAR」加盟過程中，以「營業額數據&直營與新加盟店比較」廣告，宣稱楠梓加盟店109年11月...

台積300億公司債定價

台積電昨（20）日公告，100%持股子公司TSMC Global完成10億美元（約新台幣300億元）無擔保主順位公司債定...

美晶片法加速／曹興誠：靠自己就沒問題

美國晶片法案有意限制獲得補貼在美設廠的半導體業者，未來十年不得在大陸進行特定投資，對此，聯電榮譽董事長曹興誠與榮譽副董事...

美晶片法加速／台積、環球晶 面臨選邊站壓力

美國參議院19日以壓倒性票數通過晶片法案的程序性表決，為美國半導體產業提供逾520億美元補貼和稅務優惠的立法展開辯論，最...

富鼎、國創 鴻海自駕車開路先鋒

鴻海積極完善電動車帝國，衝刺自駕應用以及強化電子安全，旗下富鼎更是未來衝刺自駕車安全平台的尖兵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。