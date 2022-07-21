大成長城公司收購案未申報 公平會開罰60萬元

近年國內有諸多結合收購案，但有些則是該申報未申報。公平會調查發現，大成長城公司於109年間透過具控制性之事業陸續取得英屬蓋曼群島商Food China Inc.(下稱FCI)之股份，至同年8月間累計達到34.14%，至同年11月間持股比例提升至超過50%，又FCI 100%持有中華食物公司之股份，可認大成長城公司得直接或間接控制FCI及中華食物公司之業務經營或人事任免，該行為已經屬於公平交易法第10條第1項第2款及第5款規定的結合型態，決議裁罰60萬元。

公平會指出，除了符合結合型態之外，如果其銷售金額或市占率達到申報門檻，就應該向公平會申報。經查大成長城公司計算申報門檻之方式有誤，以致其誤認未達申報門檻而未申報，但依公平會之計算方式，此案已達法定申報門檻，屬應申報而漏未申報之案件，違反同法第11條第1項規定，因此決議裁罰60萬元。

公平會提醒，事業為經營上之考量，可能有相關持股或併購規劃，如果是大型事業，尤應注意公平法結合申報之規定，當個別案件是否應申報有疑慮時，也歡迎使用該會於110年8月間新推出的結合申報前諮詢服務，該服務可以就個別案件提供應否申報之具體建議，歡迎事業多加利用。