彭裕民接任中華民國科技管理學會理事長

中華民國科技管理學會於7月15日舉行理事長改選，由工研院副院長彭裕民當選為第17屆理事長，隨即進行新舊任理事長交接典禮，由該學會第12屆理事長李鍾熙監交下，接替已擔任二屆的理事長羅達賢。

中華民國科技管理學會是亞洲第一個科技管理領域的學會，自1990年成立以來，積極推動科技管理之學術研究與實務活動，現今會員已達2,000人。今年將於國立臺灣大學舉辦「2022年科技管理年會暨論文研討會」，邀請國內外專家學者共襄盛舉，過去每年皆吸引約500人次與會及上百篇論文發表，是全國科技管理界最大的盛會。另外該學會設置「科技管理獎」及科技管理「院士」榮譽獎項，以表揚對科技管理有傑出貢獻或優異績效之個人或企業團隊。每季發行「科技管理學刊」亦為國內TSSCI期刊，探討當代科技管理重要議題，積極促進臺灣產官學研交流，績效普獲各界肯定。

中華民國科技管理學會新任的理事長彭裕民於工研院服務近35年，為工研院現任副院長，過去擔任材料與化工研究所所長及副所長逾10年、企劃與研發處處長4年、國立清華大學兼任副教授、中國材料科學學會、台灣電池協會、中華民國防蝕工程學會等理事長重要職務。並於2009年獲選中華民國科技管理學會第11屆科技管理獎、2015年獲選該學會第16屆院士、2009年及2017年分別獲選全球百大科技研發獎等殊榮，產學資歷豐富完整，過去對臺灣科技管理實務及研究等皆具有卓越的貢獻，期許能建立產、學、研的平台，延續優良傳統，培養世局遽變下的未來科技管理人才。