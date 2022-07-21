加盟廣告膨風宣稱單月營業額 公平會開罰5萬元

肆意商行於招募「41EARLYBAR」加盟過程中，以「營業額數據&直營與新加盟店比較」廣告，宣稱楠梓加盟店109年11月營業額為36萬元，但公平會事發調查發現，當月營業額只有6萬餘元，36萬元說法是指推估最高金額，因此認定該廣告足以影響交易決定之服務內容為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定，處5萬元罰鍰。

公平會表示，肆意商行於台中加盟展從事「41EARLYBAR」加盟業務時，以加盟廣告宣稱楠梓加盟店單月營業額達36萬元，惟經調查結果，該加盟店自109年11月24日開始營業至29日，當月營業額實際僅6萬餘元，但廣告卻以表格數據呈現各月之營業額，且讓人誤以為該店11月開業時，當月營業額即有36萬元之實績，而未說清楚36萬元之營業額係以單日最高金額推估而來。

公平會提醒，事業於廣告中揭露的「營業額」等資訊，是有意加盟者判斷各競爭業者及各加盟品牌營運風險、投資報酬率、回收期間、加盟體系成長性的重要項目，對有意加盟者具有招徠效果，且為據以評估加盟與否的關鍵。惟前述廣告宣稱與事實不相符，已足以引起交易相對人錯誤之認知及決定，屬虛偽不實及引人錯誤之表示，違反前述公平交易法規定。

公平會呼籲，只要掌握「有憑有據」、「不誇大」、「說清楚」、「講明白」的基本原則，連鎖加盟廣告方能合法，更是連鎖加盟順利發展的不二法門。