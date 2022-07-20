南亞科首度發行TCFD報告 最大機會是高效節能DRAM商機
記憶體大廠南亞科技（2408）今（20）日首度發行氣候變遷相關財務風險TCFD報告（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures），闡明該公司在營運與生產過程中，鑑別與評估氣候變遷風險的方法，以及風險帶來的潛在財務影響，並採取管理措施來提升氣候韌性。透過低碳策略布局，先進製程、低碳產品與綠色生產模式，達成減緩地球暖化的共同目標，促進全球產業的永續發展。
總經理李培瑛表示，南亞科技於2018年起導入TCFD架構，經由董事會風險管理委員會、企業永續委員會的運作，針對公司的營運風險進行督導與改善，以「治理」、「風險管理」、「策略」、「指標與目標」四大構面落實管理循環。
2021年，南亞科技共鑑別出34項的風險與機會，包含最大的風險為國際淨零趨勢下碳稅的開徵恐增加營運成本；最大的機會為高效節能DRAM產品的節能效益與商機。
南亞科技也於2021年底正式提出科學基礎減量目標（Science Based Target, SBT）的承諾，目標於2030年減少25%的溫室氣體排放。南亞科技將以完整的公司治理架構與風險鑑別程序為基礎，透過產品的創新研發、綠色生產模式、強化調適能力、攜手永續夥伴與提升氣候素養五大策略積極管理風險與機會，提升公司的氣候韌性。
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