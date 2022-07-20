首場「科技大未來」主題式業績發表會21日登場 8家上市公司與會
台灣證券交易所秉持服務資本市場的精神，今年7月21日至8月2日舉辦「科技大未來」主題式業績發表會，7月21日首場將由鴻海（2317）領跑，這次總計邀請八家上市公司參與，會中各與會公司將說明公司近期營運表現、產業脈動及未來發展計畫等，歡迎投資大眾踴躍參與，有關活動的詳細資訊及最新訊息，請至「證交所官方網站&關於證交所活動訊息」點選活動頁面查詢。
科技大未來主題式業績發表會以電子零組件及半導體等科技相關產業為主軸，各場次舉辦時程及地點如下表，各與會公司基本介紹依序如下：
1、7月21日（周四）鴻海：營業範圍涵蓋消費性電子、雲端網路、電腦終端產品、元件及其他等四大類，未來將積極布局「電動車、數位健康、機器人」三大新興產業及「人工智慧、半導體、新世代通訊」三大核心技術。今年第1季合併營收達1.4兆元，較去年同期增長4.49%，每股稅後盈餘2.12元。
2、7月22日（周五）東元（1504）：目前為擁有高效節能馬達、車電、伺服機電、家電、綠能、物聯網服務等多角化產品及客製化服務的大型集團，未來將秉持永續經營理念，瞄準「智慧製造、智慧能源、智慧城市」三大商機。今年第1季合併營收達138.97億元，較去年同期增長20.43%，每股稅後盈餘0.17元。
3、7月26日（周二）志聖（2467）：以光與熱為核心，提供PCB電路板、面板、半導體及電子等各大產業之高精度製程設備，於2020年9月攜手均豪（5443）及均華（6640）組成G2C+聯盟，提供客戶更完整的一站式服務。今年第1季合併營收達12.4億元，每股稅後盈餘1.03元。
4、7月26日（周二）穎崴（6515）：穎崴跨足半導體、光通訊、資訊科技及光電技術等領域，致力於開發高效能測試治具、接觸元件及探針卡，提供半導體產業各式測試解決方案。今年第1季合併營收約8億元，較去年同期增長46.53%，每股稅後盈餘3.52元。
5、7月29日（周五）宇瞻（8271）：宇瞻Apacer為全球數位儲存解決方案領導品牌，產品橫跨記憶體模組、工業用SSD、消費性產品與物聯網整合應用等解決方案。今年第1季合併營收達23.03億元，較去年同期增長9.75%，每股稅後盈餘1.57元。
6、7月29日（周五）富鼎（8261）：富鼎為國內Power MOS的領導廠商，產品廣泛應用於計算機、消費性電子、顯示器、通訊及工業等領域，未來規畫加速切入車用市場，提高電動車關鍵功率產品的國內自製率。今年第1季合併營收約11.32億元，較去年同期成長10.01％，每股稅後盈餘3.53元。
7、8月2日（周二）愛普（6531）：愛普為全球非標準型記憶體晶片設計領導廠商，主導全球IoT RAM市場，並致力打造3DIC全新市場及生態。今年第1季合併營收約15.45億元，較去年同期成長25.87％，每股稅後盈餘3.53元。
8、 8月2日（週二）台達電（2308）：台達為全球提供電源管理與散熱解決方案，並在工業自動化、通訊電源、資料中心基礎設施、電動車、可再生能源、儲能與視訊顯示等多項產品方案領域居重要地位。今年第1一季合併營收達825.38億元，較去年同期成長13.87％，每股稅後盈餘2.33元。
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