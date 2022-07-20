首場「科技大未來」主題式業績發表會21日登場 8家上市公司與會

台灣證券交易所秉持服務資本市場的精神，今年7月21日至8月2日舉辦「科技大未來」主題式業績發表會，7月21日首場將由鴻海（2317）領跑，這次總計邀請八家上市公司參與，會中各與會公司將說明公司近期營運表現、產業脈動及未來發展計畫等，歡迎投資大眾踴躍參與，有關活動的詳細資訊及最新訊息，請至「證交所官方網站&關於證交所活動訊息」點選活動頁面查詢。

科技大未來主題式業績發表會以電子零組件及半導體等科技相關產業為主軸，各場次舉辦時程及地點如下表，各與會公司基本介紹依序如下：