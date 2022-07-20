集邦：7月下旬面板報價續跌 14吋筆電面板降幅最大

根據TrendForce集邦諮詢旗下面板研究中心WitsView睿智顯示調研數據今（20）日發布7月下旬面板報價，面板價格下降趨勢持續，且部分在上一期中價格持平的面板再啟降價，呈現電視、顯示器及筆電面板全面走跌之勢。

WitsView睿智顯示發布最新報價，電視方面的65吋電視面板本期均價為120美元，相較7月上旬下降4美元，相較6月下旬下降7美元。55吋電視面板、43吋電視面板、32吋電視面板在上一期中持平，但本期重新加入降價隊伍。其中：55吋電視面板由6月下旬的89美元下降至本期的87美元；43吋電視面板由6月下旬的55美元下降至本期的54美元；32吋電視面板由6月下旬的28美元下降至本期的27美元。

液晶顯示器方面，27吋IPS面板的均價從6月下旬的71.7美元，下降至本期的68.7美元；21.5吋TN面板的均價從6月下旬的46.8美元，下降至本期的43.8美元。與6月下旬相比，二者均價均下降3美元。

另23.8吋IPS面板本期均價55.6美元，相比6月下旬的59.6美元下降4美元。

筆電用面板，17.3吋TN面板的均價從6月下旬的42.8美元，下降至本期的40.4美元；14吋TN面板的均價從6月下旬的30.9美元，下降至本期的28.5美元。與6月下旬相比，二者均價均下降2.4美元。降價幅度方面，14吋TN面板單月降幅為7.8%，為本期面板中，單月降幅最高的產品。

15.6吋Value IPS面板本期均價為45.7美元，相較7月上旬下降1.9美元，相較6月下旬下降2.9美元；11.6吋TN面板的均價由6月下旬、7月上旬的25.1美元下降至本期的25.0美元，單月降幅為0.4%，為本期面板產品中，單月降幅最低的產品。