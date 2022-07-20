快訊

以為是肥魚！他釣起「100kg鯊魚頭」身體被啃光嚇傻 顱內還插1根旗魚嘴

統一收購家樂福 公平會三大審查重點出爐

詐騙林百里妻子5000萬 名媛朱立安2000萬保金籌不到繼續押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宏碁資訊今起上櫃前競拍 底價100元

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導
雲端及資訊軟體的主要服務商宏碁資訊（6811）預計於八月上旬上櫃掛牌。情境示意圖。圖／Ingimage
雲端及資訊軟體的主要服務商宏碁資訊（6811）預計於八月上旬上櫃掛牌。情境示意圖。圖／Ingimage

雲端及資訊軟體的主要服務商宏碁資訊（6811）預計於八月上旬上櫃掛牌，由台新證券主辦承銷，上櫃前現金增資發行普通股於公開承銷部分，共計4350張，其中3400張採競價拍賣。競價拍賣從7月20日起至22日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為100元，每標單最低為1張，且所有得標張數合計不得高於435張，並於7月26日上午10點開標。

宏碁資訊成立於101年2月，目前資本額3.64億，為宏碁（2353）旗下在資訊服務產業的重要策略布局。公司早期即針對企業客戶與政府部門，提供IT基礎建設與系統整合運用的解決方案和商用軟體銷售的授權解決方案供應商，近年更積極整合地端到雲端的延伸應用，協助企業營運服務走向雲端、大數據運用、人工智慧等新科技的運用與落地。目前更為台灣雲端與資訊服務市場的主要供應商，以「最懂地端的雲端公司，成就智能企業的推手」為使命。

在整體環境受疫情衝擊時，宏碁資訊持續投入雲端服務，結盟國際頂尖軟體原廠，以顧問諮詢、加值應用、開發建置、維運服務等方式，提供客戶一站式、具實務應用經驗的整體解決方案，充分發揮其軟實力，以客戶需求為核心，協助企業從地端邁向雲端，實現數位轉型價值，提昇整體產業競爭實力。

雲端服務 宏碁

延伸閱讀

合一、台康生技7月20日起 得為融資融券交易

元宇宙生態圈 商機爆發

華銀數位轉型 推三大科技力

上櫃藥廠晟德律師獨董陳永昌內線交易 百萬交保

相關新聞

談美晶片法案限制 曹興誠：台廠很會賺錢不會造成影響

美國晶片法案19日在美國參議院通過程序投票，後續還要由交由參議院進行全院表決，通過最終版本，法案才算正式定案，針對此事，...

鴻海攜手恩智浦 開發新一代車用平台

鴻海（2317）與全球汽車半導體領導廠商恩智浦半導體今（20）日共同宣布簽署合作備忘錄。雙方將攜手開發下一代智慧聯網車用...

AIoT產品助陣 小米之家客單價倍增

小米台灣今（20）日一口氣推出八項新品，同步發展手機與AIOT策略明確，此次除了發表手機與二合一筆電，也推出包括智慧顯示...

宏碁資訊今起上櫃前競拍 底價100元

雲端及資訊軟體的主要服務商宏碁資訊（6811）預計於八月上旬上櫃掛牌，由台新證券主辦承銷，上櫃前現金增資發行普通股於公開...

小米進軍全新筆記型電腦領域 首款二合一筆電正式登台

小米今天宣布持續在台灣市場打造強大智慧家庭生態圈，讓消費者能輕鬆地享受創新科技，首度進軍全新筆記型電腦領域，在台正式推出...

台積電10億美元公司債 完成定價

台積電（2330）今（20）日公告，公司百分之百持有之子公司TSMC Global Ltd. 完成美金10億元無擔保主順...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。