AIoT產品助陣 小米之家客單價倍增

小米台灣今（20）日一口氣推出八項新品，同步發展手機與AIoT策略明確，此次除了發表手機與二合一筆電，也推出包括智慧顯示器、無線吸塵器等AIoT產品。小米台灣業務總監蔣坤揮表示，由於小米台灣引進AIoT產品時間較早，加上產品多元，帶動小米之家的客單價三年來提升了約一倍。

相較於去年手機廠普遍為缺料所苦，蔣坤揮表示，今年已無缺料的問題，至於市場的庫存，因為小米對於供應鏈及庫存採取相當嚴格的管控措施，因此沒有太多庫存問題，產品也都走在規劃的路徑上。但有關貨運的部分，到貨時間仍未完全恢復到疫情前的速度。

此次小米台灣除了推出新一代輕旗艦手機Xiaomi 12 Lite，並進軍筆記型電腦領域，推出旗下首款2 in 1筆記型電腦產品小米Book S 12.4''。在AIoT產品部分，則推出小米智慧顯示器A2系列、小米超輕量無線吸塵器、小米智慧破壁調理機、小米迷你無線風扇。以及首度跨足寵物領域，發表小米智慧寵物餵食器及小米智慧寵物飲水機，期為寵物照護提供全新的智慧解決方案，以更多元的智慧產品涵蓋居家生活全場景。

蔣坤揮表示，目前小米台灣的營收來自手機與非手機約各占一半，由於AIoT產品相當多元，兩、三年來，「米粉」在門市據點的客單價也逐年提升，從過去1,000元左右，目前已提高到約2,000元。

對於進入台灣筆電及寵物領域，在已經是「紅海」的市場要如何突圍？蔣坤揮指出，小米主要是基於滿足「米粉」的需求，決定引進的品項。但此次並非引進傳統的筆電，而是希望透過二合一產品吸引米粉目光；寵物市場對小米來說，也是新的嘗試。

小米今天同步宣布「服務再升級、體驗更多點」，台灣市場第二間直營服務中心 – 「小米台中直營服務中心」，將於8月13日正式在台中一中商圈開幕。