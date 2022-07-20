談美晶片法案限制 曹興誠：台廠很會賺錢不會造成影響

美國晶片法案19日在美國參議院通過程序投票，後續還要由交由參議院進行全院表決，通過最終版本，法案才算正式定案，針對此事，晶圓代工廠聯電（2303）榮譽董事長曹興誠今（20）日表示，台灣半導體廠很會賺錢，若因補貼導致其他投資受限，台廠會選擇不需政府補助，所以晶片法案對中國大陸投資的限制，對台廠並不會造成影響。

曹興誠指出，以前很多政府補助，廠商寧可不要，所以若補助來了會增加麻煩，那在不需要錢的狀況下，幹嘛要拿補助？

至於如何看待紫光集團過去曾放話要買台積電（2330）、聯發科（2454），而如今又被鴻海（2317）投資入股，曹興誠直言，過去中國大陸氣焰較高，他們不知道成功原因為何，所以現在又不行了。

宣明智今日舉行「思考圖譜：職場商場致勝祕笈」新書發表會，曹興誠出席祝賀。