宏碁資訊 今起進行股票初次上櫃前競拍

雲端及資訊軟體的主要服務商宏碁資訊（6811）預計於8月上旬上櫃掛牌，由台新證券主辦承銷，上櫃前現金增資發行普通股於公開承銷部分，共計4350張，其中3400張採競價拍賣。競價拍賣從7月20日起至22日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為100元，每標單最低為1張，且所有得標張數合計不得高於435張，並於7月26日上午10點開標。

宏碁資訊成立於101年2月，目前資本額3.64億，為宏碁（2353）旗下在資訊服務產業的重要策略布局。公司早期即針對企業客戶與政府部門，提供IT基礎建設與系統整合運用的解決方案和商用軟體銷售的授權解決方案供應商，近年更積極整合地端到雲端的延伸應用，協助企業營運服務走向雲端、大數據運用、人工智慧等新科技的運用與落地。目前更為台灣雲端與資訊服務市場的主要供應商，以「最懂地端的雲端公司，成就智能企業的推手」為使命。

在整體環境受疫情衝擊時，宏碁資訊持續投入雲端服務，結盟國際頂尖軟體原廠，以顧問諮詢、加值應用、開發建置、維運服務等方式，提供客戶一站式、具實務應用經驗的整體解決方案，充分發揮其軟實力，以客戶需求為核心，協助企業從地端邁向雲端，實現數位轉型價值，提昇整體產業競爭實力。